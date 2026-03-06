Alerta de la AEMET en la Comunidad Valenciana: lluvias «fuertes y persistentes»

La AEMET ha vuelto a poner en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana para este viernes 6 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado por lluvias que pueden ser «fuertes y persistentes» y en ocasiones acompañadas de barro. Las precipitaciones afectarán a las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta de la AEMET y el aviso por lluvias en la Comunidad Valenciana.

Otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha avisado en sus canales oficiales que en toda la zona del Mediterráneo se esperan «precipitaciones generalizadas, localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente con tormenta en el prelitoral, menos probables en la mitad sur de Alicante». La Agencia Estatal de Meteorología también confirma la probabilidad de que estas lluvias vayan acompañadas de barro en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Estas lluvias también afectarán este viernes 6 de marzo a los actos de las Fallas de Valencia 2026, ya que durante la hora de celebración de la mascletá, a las 14:00 horas, la probabilidad de lluvias en la capital es del 100%.

La AEMET también ha decretado una alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por fenómenos costeros previstos en el litoral sur de Alicante. Entre las 15:00 horas y las 23:59 horas será protagonista un viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 metros.

Alerta de la AEMET y aviso por lluvias

«Probabilidad de precipitaciones moderadas, que serán localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente con tormenta», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para este viernes 6 de marzo en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET para este viernes 6 de marzo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente con tormenta en el prelitoral, menos probables en la mitad sur de Alicante; probabilidad de barro. Temperaturas mínimas en descenso, más marcado en la mitad sur; máximas en ascenso en la mitad norte y con cambios ligeros en la sur. En el litoral, viento moderado del este y nordeste, salvo en el de Alicante, donde será de componente sur; en el interior, viento flojo de componente oeste, cambiando a partir de mediodía a componente este con intervalos de moderado.