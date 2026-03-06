El regalo de la Seguridad Social para padres: hasta 5 años de cotización gratis por cuidar a tus hijos

La Seguridad Social ofrece 5 años de cotización gratis para la jubilación a los trabajadores que cumplan con una serie de requisitos. A esta propuesta del Gobierno se podrán acoger los padres que en su día interrumpieran su carrera laboral por haber estado al cuidado de los hijos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los requisitos para poder acceder a hasta 5 años gratis de cotización.

El año 2026 ha llegado con un nuevo retraso en la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Desde el 1 de enero, para acceder a la pensión de jubilación con el 100% de la pensión, hay que acreditar 38 años y tres meses de cotización y, en caso de no llegar a este mínimo, el futuro pensionista tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. En 2027, los que no acrediten 38 años y seis meses en la vida laboral tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a la pensión sin penalizaciones.

Los trabajadores que quieran acceder a la jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión podrán ganar hasta 5 años de cotización gratis si en algún momento han tenido que interrumpir su trayectoria laboral por estar al cuidado de los hijos. Es decir, la madre o el padre que hayan tenido que dejar de trabajar para cuidar a los hijos pueden disfrutar de 270 días de cotización extra por hijo, además de 112 días de los primeros cuatro meses. Todo ello hasta un tope de cinco años de cotización gratis.

5 años gratis de cotización para la jubilación

@tu_blog_fiscal ha publicado un vídeo educativo en las redes sociales sobre estos 5 años de cotización gratis que ofrece la Seguridad Social y la forma en la que los podrás solicitar. «Por cada hijo que hayas tenido y hayas dejado de trabajar, vas a poder añadir días de cotización extra. Pueden ser 270 días por hijo como máximo más 112 días de los primeros cuatro meses», comienza diciendo este experto en la materia en su vídeo publicado en la red social TikTok, donde suele impartir consejos a las personas que se vayan a jubilar.

«Es decir, que si tienes hijos y dejaste de trabajar, puedes optar a esto, que es hasta un máximo de 5 años extra de cotización», afirma antes de explicar cómo se solicita esta cotización ante la Seguridad Social.

«No lo vas a tener que solicitar de momento. Esto lo tendrás que solicitar o estar pendiente de que te lo incluyan cuando vayas a solicitar la pensión de jubilación», dice este experto que deja claro que «esto no te va a aparecer jamás en la vida laboral» y que «se tendrá en cuenta para calcular la pensión de jubilación».

También informa que los 5 años de cotización gratis se podrán «asignar al padre o a la madre, sólo a uno de los dos». Este experto deja claro que la madre tendrá preferencia para acceder a este ‘regalo’ de la Seguridad Social y, en caso contrario, tendrá que rellenar una autorización para dar derechos al padre, que podrá solicitar estos 5 años de cotización gratis que servirán para calcular la pensión de jubilación.