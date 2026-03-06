Giro de 180º en uno de los productos más deseados de Mercadona: el cambio que nadie esperaba

La pasta fresca se ha convertido en uno de los productos más repetidos en los carros de la compra de los últimos años. Lo que antes era una alternativa puntual para una comida rápida ahora ocupa un espacio fijo en la nevera de muchos hogares. Y en ese cambio de hábitos ha tenido mucho que ver la marca blanca de Mercadona, que ha logrado que sus ravioli, tortellini o gnocchi se vuelvan habituales e incluso virales en redes sociales.

Detrás de esa popularidad hay algo más que una receta bien resuelta. También hay una estrategia empresarial que acaba de dar un paso decisivo y que afecta directamente a uno de los productos más demandados del supermercado. El grupo Ebro Foods ha anunciado un movimiento que supone un giro relevante en el control de la firma que produce esa pasta fresca que tantos consumidores asocian ya a Hacendado.

Uno de los productos más deseados de Mercadona cambia de fabricante

Ebro Foods, propietario de marcas tan conocidas en España como SOS, Brillante o La Cigala, ya controlaba el 70 % de la firma italiana Bertagni desde 2018. Aquella operación supuso un desembolso de 130 millones de euros y permitió al grupo madrileño entrar con fuerza en el segmento de la pasta fresca premium. Pero ahora ha decidido completar la operación y adquirir el 30 % restante que todavía estaba en manos de Antonio Marchetti y Enrico Bolla. El acuerdo se ha cerrado por 112,5 millones de euros adicionales, según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta compra, Bertagni pasa a integrarse al cien por cien en el conglomerado de Ebro Foods, que consolida así su apuesta por un nicho de mercado que no deja de crecer.

La firma que produce la pasta fresca de Mercadona

Bertagni no es una empresa cualquiera dentro del sector. Se trata de la firma de pasta rellena más antigua de Italia, con origen en Bolonia, y especializada en ravioli, tortellini y otros formatos tradicionales. Es también la compañía que produce la pasta fresca que Mercadona comercializa bajo su marca Hacendado. Muchos consumidores no lo saben, pero detrás de esos envases que rondan los dos euros está esta empresa que como decimos, tiene larga trayectoria en el mercado italiano.

Y desde que Ebro Foods entró en su capital, la marca ha experimentado un crecimiento notable. Según los datos comunicados por la propia compañía, las ventas brutas de Bertagni han pasado de 70 millones de euros en 2017 a 182 millones en 2024, reforzando su posición en el segmento premium de pasta fresca.

Un movimiento estratégico en un mercado en auge

Ahora, con la adquisición del 100 % de Bertagni, Ebro Foods se sitúa como el segundo mayor fabricante de pasta fresca a nivel mundial. No es un paso menor dentro de una industria en la que la especialización y el control de la cadena de producción marcan la diferencia.

El grupo español ya contaba con un peso relevante en la pasta seca, donde opera con marcas como Garofalo, Panzani o Russo di Cicciano. Ahora refuerza su presencia en la categoría fresca, que en los últimos años ha ganado terreno en los supermercados europeos. La operación tiene, además, una lectura clara en clave de distribución. Controlar totalmente al proveedor que fabrica uno de los productos más vendidos de la marca blanca de Mercadona supone asegurar estabilidad y capacidad de decisión en un segmento estratégico.

Beneficios al alza impulsados por la pasta fresca

El contexto financiero también ayuda a entender este movimiento. Ebro Foods cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 154,3 millones de euros. En los nueve primeros meses del ejercicio registró un ebitda de 311,5 millones, un 1,1 % más que en el trimestre anterior, alcanzando un récord histórico según la compañía.

Parte de ese impulso se explica por el buen comportamiento de la pasta fresca que se vende en Mercadona bajo la marca Hacendado. El producto ha ganado visibilidad en redes sociales y se ha consolidado como una opción recurrente para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a cierta calidad. Su precio, ligeramente superior a los dos euros, se percibe como asequible dentro de la categoría, lo que ha favorecido su rotación en tienda.

Qué cambia para el consumidor

Para el cliente habitual, el cambio no implica una modificación inmediata en el lineal. Los ravioli, tortellini o gnocchi seguirán ocupando el mismo espacio en la sección de refrigerados.

Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, la integración total de Bertagni en Ebro Foods refuerza el control sobre la producción y la estrategia a medio y largo plazo. En un mercado donde la competencia es intensa y las marcas blancas ganan cuota, asegurar el suministro y la coherencia del producto es clave. El giro, por tanto, no está en el envase ni en la receta, sino en la estructura empresarial que sostiene uno de los productos más buscados de Mercadona. Un movimiento silencioso para el consumidor, pero estratégico para el grupo que está detrás.