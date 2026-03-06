Trump reza con 20 pastores evangélicos en pleno conflicto con Irán: «Por nuestras tropas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este jueves con 20 líderes religiosos en el Despacho Oval de la Casa blanca para para realizar una oración colectiva para pedir protección divina para él y para las Fuerzas Armadas del país en medio de la ofensiva contra Irán. El vídeo del encuentro ha sido difundido en la red social X por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, acompañado del mensaje «Dios bendiga a Estados Unidos».

Durante la escena, uno de los religiosos dirige una oración en voz alta mientras otros colocan las manos sobre el presidente, una práctica habitual en muchas iglesias protestantes conocida como la «imposición de manos», utilizada para pedir bendiciones o apoyo espiritual.

Entre los asistentes se encontraban varios líderes religiosos vinculados al movimiento evangélico estadounidense, un sector que ha mostrado un fuerte respaldo político a Trump en los últimos años.

Entre los participantes mencionados por distintos medios figuran:

Robert Jeffress , pastor baptista de Dallas

, pastor baptista de Dallas Samuel Rodríguez , líder de la National Hispanic Christian Leadership Conference

, líder de la National Hispanic Christian Leadership Conference David Barton, escritor y activista cristiano conservador

Estos líderes han participado en diferentes ocasiones en encuentros religiosos o actos organizados en torno a la presidencia de Trump.

Trump recibirá a líderes latinoamericanos

Por otro lado, Trump tiene previsto recibir este sábado en Miami a cerca de una quincena de líderes políticos latinoamericanos. La reunión se plantea como una cumbre destinada a reforzar la influencia y el liderazgo de Estados Unidos en América Latina en un momento de creciente competencia geopolítica en la región.

Entre los dirigentes confirmados se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y el líder político chileno José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile la próxima semana después de imponerse en las últimas elecciones. La cita busca reunir a dirigentes que comparten posiciones políticas similares a Trump en materia de seguridad, economía y política exterior.

El encuentro tendrá lugar en el complejo turístico Trump National Doral Miami, un resort situado en las afueras de Miami y propiedad del propio presidente estadounidense. Durante la reunión se presentará una iniciativa denominada «Escudo de las Américas», un proyecto orientado a impulsar la cooperación regional en varios frentes estratégicos.

Entre los principales objetivos de esta propuesta figuran el refuerzo de la seguridad regional, la coordinación para hacer frente a la inmigración irregular y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Asimismo, el plan pretende responder al creciente peso económico y político de China en América Latina, promoviendo una mayor colaboración entre los gobiernos aliados de Washington en el continente.