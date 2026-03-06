Identificación histórica: buscan poner nombre a decenas de víctimas del USS Arizona

La agencia federal encargada de identificar a militares estadounidenses desconocidos se ha comprometido a exhumar los restos de las docenas de personas que estaban a bordo del USS Arizona durante el ataque japonés de Pearl Harbor en 1941.

Esta decisión de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción de Defensa llega mientras un grupo de defensa con sede en Virginia, Operation 85, se acerca al umbral impuesto por el gobierno para la recolección de ADN de referencia familiar. La directora de la DPAA, Kelly McKeague, afirmó que «si todo continúa como se espera, planeamos comenzar la exhumación en noviembre o diciembre de 2026», situándolo muy cerca del 85 aniversario del ataque al USS Arizona.

La DPAA planea exhumar los 88 restos desconocidos asociados con Arizona del Cementerio Memorial Nacional del Pacífico en grupos de ocho, cada dos o tres semanas, dependiendo del cronograma del cementerio, dijo McKeague. Después de su exhumación y posterior identificación, los restos de los 52 sin afiliación a un barco también serán desenterrados.

«Es importante para las familias del USS Arizona porque hasta 140 de ellas podrán recibir los restos de su ser querido y saber definitivamente que no está enterrado en el Memorial del USS Arizona», dijo McKeague.

Viaje improbable hasta hace poco

El viaje para identificar a los desconocidos del Arizona parecía poco probable hasta hace poco. El gobierno estadounidense tenía ADN archivado de solo 25 familias, según un informe de la Marina al Congreso en marzo de 2022. El informe estimó que tomaría 10 años y costaría aproximadamente 2,7 millones de dólares recolectar las muestras necesarias.

Kevin Kline, un agente inmobiliario con sede en Virginia cuyo tío abuelo, el suboficial de segunda clase Robert Kline, murió en el ataque y sigue desaparecido, inició la Operación 85 en 2023 para rastrear a otros miembros de la familia de Arizona y lograr que envíen ADN a los servicios marítimos. El proyecto había localizado en 2025 a la mayoría de casi 600 familias que se presentaron para el ADN y ahora está en casi 625.

Los restos serán analizados en el laboratorio de la DPAA en Hawái como parte del Proyecto de Buques de Pearl Harbor. Las pruebas de ADN serán realizadas por el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en Delaware.