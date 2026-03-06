Calvià arranca la temporada turística en Semana Santa con casi 47.000 plazas hoteleras abiertas

La temporada turística se adelanta en Calvià con la temprana llegada de la Semana Santa. El 73% de la planta de alojamiento (hoteles, agroturismos y apartoteles) estará abierta y plenamente operativa para recibir a los visitantes a principios de abril.

Se trata de 154 establecimientos de los 211 censados, lo que supone que, de un total de casi 61.000 plazas, el 77% (cerca de 47.000) se comercializan para Semana Santa.

El Ayuntamiento de Calvià destaca en un comunicado que «la salud de la oferta refleja una alta confianza de los turoperadores y del mercado directo en Calvià como destino refugio para la Semana Santa de 2026 con la constatación del alto índice de satisfacción y tasa de repetición».

Así lo ha expresado el alcalde de Calvià, el popular Juan Antonio Amengual, a su regreso a la isla tras asistir a la última edición de la ITB de Berlín: «Una vez más hemos constatado la confianza de los mercados emisores, ahora en Alemania y hace unos meses en el Reino Unido. Esa confianza se traduce en que Calvià puede alargar la temporada turística por ambos extremos, primavera y otoño».

Amengual ha añadido que «este año la Semana Santa cae muy pronto y la oferta hotelera está disponible y en marcha de forma mayoritaria. De la misma manera, no me cabe duda de que la oferta complementaria y de servicios va a estar a la altura. Es una muy buena noticia poder alargar la temporada, pero mucho mejor es demostrar que estamos preparados para hacerlo».

De las 46.855 plazas disponibles en Semana Santa, 33.911 se corresponden a 98 hoteles; 11.839, a 44 apartoteles; y 1.105, a 12 hostales y agroturismos. En las principales zonas estarán abiertos: 65 establecimientos en Palmanova, Magaluf, Cala Viñas; 48 en Peguera–Cala Fornells; y 27 en Santa Ponça.

Los hoteles de mayor tamaño y categoría tienden a abrir de forma más temprana. Los que retrasan la apertura son aquellos en reforma y, principalmente, hostales, pequeños agroturismos y aparthoteles.

Predominio de la oferta hotelera de calidad

La oferta que lidera el inicio de la temporada es nítidamente la de lujo y gama media-alta. Destaca el hecho de que casi 28.400 plazas pertenecen a hoteles de 4 o 5 estrellas, el 60,7% de la oferta disponible en las fechas de apertura. Esto demuestra que el municipio avanza en la consolidación de un turismo de valor añadido, donde los establecimientos de mayor categoría son los más dinámicos y los primeros en abrir.

El eje Palmanova-Magaluf-Cala Viñas sigue siendo uno de los motores destacados del municipio, aportando más del 52% de los establecimientos abiertos (65 de 154) y el mayor volumen de plazas operativas para estas fechas. Peguera y Santa Ponça le siguen con una robustez notable, sumando entre ambas otras 18.547 plazas listas para recibir visitantes.

Comparativa 2025-2026

Comparando los datos de 2025 y 2026, se observa una tendencia clara de crecimiento y anticipación de la oferta operativa en Calvià, a pesar de que en 2026 la Semana Santa cae antes (principios de abril) que en 2025 (13 de abril).

En 2026, el municipio logra poner en marcha 2.640 plazas más (+6 por ciento) en más establecimientos (154 de este año por 148 de 2025). Esto es especialmente relevante considerando que la Semana Santa de 2026 es más temprana, lo que suele dificultar la apertura de hoteles de temporada.

El destino no solo ha mantenido su capacidad operativa, sino que la ha incrementado en volumen de plazas y número de hoteles abiertos.