Mallorca pondrá en el mercado un millar de plazas de alquiler turístico

El Consell de Mallorca volverá a ofertar próximamente cerca de un millar de plazas de alquiler turístico vacacional tras los errores informáticos que llevaron a anular la anterior convocatoria.

La iniciativa se someterá a votación en la reunión de la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) prevista para el próximo miércoles. El anuncio lo ha hecho este viernes el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, durante la inauguración del IV Fórum de Alquiler Turístico de Habturalia Mallorca.

La convocatoria, ha recordado el Consell de Mallorca en un comunicado, está amparada por el decreto de contención turística aprobado por el Govern y no supone la creación de nuevas plazas.

Todas las que se oferten serán aquellas que se dieron de baja en la última convocatoria o han sido registradas en los últimos meses. En la convocatoria fallida se pretendían ofertar 654 plazas, pero en esta la cifra previsiblemente superará el millar, ya que a lo largo de estos meses hay nuevas bajas.

Ese trámite, previsto para el pasado mes de septiembre, no se pudo resolver a consecuencia de una serie de incidencias técnicas que impidieron determinar con plena seguridad el orden real de las solicitudes que se habían presentado por vía electrónica.

Esta situación hizo imposible resolver el procedimiento y obligó a establecer un sistema alternativo de adjudicación que garantizara los principios de seguridad jurídica, igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia, ha subrayado el Consell.

Por lo tanto, se ha considerado procedente sustituir el criterio de exclusión de prelación temporal como sistema para adjudicar las plazas por una asignación de número de orden de tramitación y de adjudicación mediante un sorteo ante fedatario público. El sorteo será público y, para asegurar la transparencia, se retransmitirá por los canales públicos del Consell de Mallorca.

«La única variación respecto a la anterior convocatoria viene fijada por el sistema que determina la orden de tramitación de las solicitudes y, como novedad, se incorpora una lista de espera de 6 meses, en el transcurso de los cuales se podrán adjudicar las plazas que entren a la bolsa temporal durante este periodo de tiempo», ha explicado Ginard.

Lista de espera

En el caso de la lista de espera, ha apuntado que el número de plazas que se puedan añadir a las iniciales «es incierto» porque no se puede saber con anterioridad cuántas bajas efectivas se pueden dar en este periodo de tiempo.

La gerente de la patronal de alquiler turístico Habtur, Maria Gibert, ha expresado su satisfacción y agradecimiento por el desbloqueo de esta bolsa, lo que permitirá la rotación de las plazas.

Cabe recordar que una promotora inmobiliaria ha recurrido judicialmente la anulada convocatoria ante el Tribunal de Instancia de la sección contenciosa administrativa número 1 de Palma, abriendo un procedimiento al que podían sumar otros afectados.

De forma paralela, el Consell de Mallorca está trabajando con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) para determinar el sistema de adjudicación de las plazas que hay en la bolsa reservada para los establecimientos hoteleros.