Palma se blinda contra el alquiler turístico: Ni una plaza más desde hoy

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma aprobará este martes la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de viviendas en todo el término municipal de Palma.

La medida, según ha informado el Consistorio, se hará mediante la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de 2023 relativa a las estancias turísticas en viviendas (ETV).

La iniciativa, anunciada en octubre y redactada por los técnicos del departamento de Planeamiento Urbanístico, tiene por objeto la modificación de diversas normas urbanísticas con el fin de declarar todo el término municipal como zona única no apta para la comercialización de ETV.

Palma cuenta a día de hoy con un total de 4.473 plazas de estancias turísticas en viviendas, distribuidas en 632 inmuebles –381 en Palma capital, 76 en Playaa de Palma/Can Pastilla y 175 en suelo rústico–.

Con la aprobación de esta modificación se impedirá cualquier incremento de esta cifra y se abrirá el camino para lograr una reducción progresiva a medida que se produzcan bajas definitivas.

En este sentido, la modificación del Plan General imposibilitará también la renovación de ETV no permanentes, así como la reubicación o el traslado de las plazas actualmente autorizadas a otras localizaciones, al no cumplir con la condición urbanística de zona apta.

Asimismo, se elimina la previsión de crecimiento de 374 nuevas plazas de alquiler turístico, de las cuales 231 correspondían a Palma capital y 143 a suelo rústico.

Esta modificación del Plan General, con la que se prohíben nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas en todo el término municipal, persigue también la reducción del número máximo de plazas de ETV en Palma, favoreciendo un decrecimiento gradual de la oferta existente y reforzando el control de la oferta ilegal de estancias turísticas en viviendas.

Con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, la propuesta pasará a la Junta de Gobierno y se elevará al pleno. Se suman otras actuaciones ya anunciadas, como la suspensión de apertura de nuevos albergues o la intención municipal de prohibir los party boats en todo el Paseo Marítimo trasladada a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Del mismo modo, se acompaña de otras iniciativas ya aprobadas para mejorar la calidad del destino, como la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, el refuerzo de la presencia policial en Playa de Palma, donde también se está materializando un Plan Global de Actuación para mejorar la calidad del destino, o la creación del Centro de Control Demográfico y Turístico, integrado en la estrategia de innovación del Ayuntamiento.