Laporta desatado: «Esta victoria nos dará los mejores años de nuestras vidas en el Barcelona»

Joan Laporta compareció en el Auditorio del Camp Nou pasadas las 00:00 de la noche ante los medios de comunicación y para todos los culés después de ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona. Salió reelegido tras arrasar a Víctor Font con el 68% de los votos ganadores. Después de entonar el «campeones, campeones», junto a su candidatura, realizó el discurso tradicional del ganador.

«Palabras de agradecimiento a este club maravilloso que tenemos. Los socios votan a su presidente y a su Junta Directiva. Este club es único en el mundo. Gracias al Barça. También quiero agradecer a todos los socios que han votado. Somos un club que votan y lo ha hecho mayoritariamente. Es una fiesta de la democracia y del civismo. Gracias también a la directiva presidida por Rafa Yuste que durante este tiempo ha estado al frente del club. También una referencia para la candidatura de Nosaltres, que han contribuido a que esto sea una fiesta del barcelonismo», comenzó el presidente del Barcelona con la ronda de agradecimientos.

«Un aplauso también para Hansi Flick. Es socio del Barcelona y ha venido a votar. También Deco ha participado, como Bojan. Y a tantos ejecutivos del ámbito deportivo y del resto de secciones por participar en estas elecciones», añadió Joan Laporta.

«El socio mayoritariamente ha votado nuestra propuesta con una mayoría amplia. Han votado que defenderemos el Barcelona contra todo y contra todos. Es un refuerzo a la obra que hemos hecho para continuar haciéndola. Terminaremos el Camp Nou y el nuevo Palau. También refuerza la idea deportiva con Flick en el banquillo y con Deco en los despachos. Y muchas gracias a los jugadores del primer equipo por su participación en estas elecciones. El Barcelona es una institución abierta al mundo y catalana, y con socios que participan con jugadores del primer equipo. Me hace muy feliz», continuó Laporta muy emocionado.

«Este resultado es contundente. Y nos da mucha fuerza. Nos da tanta fuerza que nos hace imparables. No nos parará nadie. Seguiremos defendiendo el Barcelona contra todo y contra todos. Serán los mejores años de nuestra vida», culminó un desatado Joan Laporta tras ser reelegido como presidente del Barcelona.