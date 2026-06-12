Esto es lo que cobran los conductores del camión de la basura en España en 2026

En España, el Gobierno cuenta de aquella manera que hay 22 millones de trabajadores y alrededor de medio millón están dentro del sector de saneamiento público, limpieza diaria y recogida de residuos en las ciudades. Dentro de este núcleo de asalariados están los conductores de camiones de basura que podemos ver surcar las calles de las principales ciudades de España a diario. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre lo que cobran los conductores de los camiones de la basura en España.

¿Cuánto cobra un conductor de camión de la basura en España? Esta es una pregunta que se pueden hacer muchos españoles sobre el sueldo de un trabajo que siempre se ha visto como estable y ha estado relacionado con los buenos salarios. Porque además de tener en cuenta el salario bruto anual, hay que sumarle otros complementos como la nocturnidad o peligrosidad que pueden hacer crecer la nómina.

En la página Indeed se puede comprobar que el sueldo medio de un conductor de camiones en España es de 25.974 euros brutos anuales. Hay que tener en cuenta que este salario corresponde a la Comunidad de Madrid, que supera un 22% a la media nacional. En función de la comunidad autónoma en la que se desarrolle esta función, se recibirá una cantidad anual u otra, a la que también hay que sumar otros pluses como la antigüedad.

Lo que cobran los conductores del camión de basura

La página web especializada Optisalary también sitúa el sueldo medio de un conductor de camión de la basura en España en 2026 en 25.000 euros brutos anuales. Esto se traduce en un sueldo medio de más de 2.000 brutos mensuales, que equivale a cantidades que pueden rondar entre los 1.500 y 1.600 euros.

A esta cantidad habrá que sumarle unas cantidades correspondientes a los complementos por nocturnidad, ya que este trabajo se suele realizar entre las 22:00 horas y las 06:00 horas que dicta el Estatuto de los Trabajadores, además de la peligrosidad y el complemento correspondiente a los trabajos penosos. Conforme aumente la veteranía y antigüedad, también se añadirán los famosos trienios que engordarán las nóminas y que pueden hacer que supere los 2.000 euros limpios al mes.

Dentro de este sector, los operarios de recogida reciben un sueldo ligeramente superior al de los conductores de camión porque se tiene en cuenta el esfuerzo físico que se realiza durante la labor. Por ello, el sueldo medio de este sector está en los 27.742 euros anuales, a los que hay que sumarle los distintos complementos que son similares a los de los conductores de camión.

Cómo trabajar de conductor de camiones de basura

Esta es otra de las preguntas que se pueden hacer muchos trabajadores que buscan un empleo estable y, visto lo visto en la España de Sánchez, pagado de una forma notable. Lo primero es contar con el permiso de conducción tipo C que se necesita en España para conducir vehículos pesados. Además, las personas que quieran dedicarse a este trabajo también tendrán que tener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) que se necesita para ejercer el transporte profesional por carretera en España. El último requisito es disponer de la tarjeta de tacógrafo digital, que es un dispositivo obligatorio para los conductores españoles donde se registran los tiempos de conducción y descanso.

Con todos estos requisitos, estos ciudadanos podrán decantarse por la empresa privada como FCC, Urbaser, Valoriza o PreZero, que suelen contratar a través de ETTs o distintas páginas de empleo. A través del sector público, los ayuntamientos también sacan a concurso plazas a las que se podrá acceder vía oposición.