El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró su peor mayo desde 2020, es decir, desde la pandemia, y cayó tan sólo en 36.323 personas en comparación con el mes anterior, una rebaja del 1,5%. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes. Además, la caída del desempleo se concentró especialmente en el sector servicios, donde se encontró tres cuartas partes del descenso.

Así, este es el peor dato para un quinto mes de mayo desde la crisis del Covid-19, cuando el desempleo subió en 26.573 personas. Si se excluye esa ocasión, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Es decir, si no fuera por la pandemia, los datos de paro de este mayo serían los peores de los últimos 14 años. Tras la pequeña caída, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas. De hecho, en términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

El paro en mayo

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.