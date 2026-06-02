Investigadores se adentraron en un túnel de 25 metros de profundidad en Grecia y encontraron una criatura no identificada aferrada a las paredes

Los investigadores se han adentrado en un túnel de 25 metros de profundidad en Grecia y se han encontrado con una especie no identificada aferrada a las paredes. Se trata de una especie de grillo cavernícola denominada Dolichopoda balrogi (en honor al demonio Balrog, habitante de túneles de El Señor de los Anillos de JRR Tolkien), que pertenece al género Dolichopoda.

Según un estudio de la revista Journal of Orthoptera, tiene un cuerpo marrón y patas largas y arqueadas, que utilizan para adherirse a las paredes. Se ha encontrado en la costa sureste de Grecia, concretamente en Kastellorizo, la zona es conocida por sus invertebrados como los saltamontes o escarabajos.

Para poder aprender más, un equipo de investigadores ha decidido adentrarse en la única cueva terrestre de la isla (un túnel de 25 metros en el monte Vigla, donde descubrieron que las paredes estaban llenas de grillos. Con este descubrimiento, se elevan a 68 el número de este tipo de especie, de las cuales 51 está en Grecia. Es una especie inofensiva y tiene una capacidad impresionante de prosperar en la oscuridad.

Hallazgo único de los investigadores en Grecia

El investigador principal, Konstantinos Kalaentzis, ha asegurado «estos hallazgos nos recuerdan que los descubrimientos sobre biodiversidad no se limitan a los bosques tropicales remotos ni a las profundidades oceánicas». De la misma manera, ha añadido que los paisajes familiares y las estructuras del hombre «pueden albergar especies que han pasado desapercibidas».

Los investigadores también han advertido que estos grillos solo se encuentran en una única cueva, por lo que se convierten en vulnerables cuando salen de su hábitat. Aseveran que «debería realizarse un estudio más detallado y especializado de las cuevas de la isla para determinar si existen poblaciones adicionales de la especie» y que sería valioso «considerar posibles estrategias de gestión para garantizar la conservación de la población».