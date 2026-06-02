El eclipse solar del 12 de agosto va a ser todo un fenómeno astronómico que si bien se va a poder disfrutar plenamente en ciudades como Madrid, otras no se quedan atrás y en el caso de Galicia queremos recomendarte ahora de los mejores sitios de Orense para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto.

La expectación es máxima y lo cierto es que no es para menos si tenemos en cuenta que va a ser el primer eclipse total visible desde la Península en más de un siglo, y como decimos, podrá verse desde toda España en condiciones privilegiadas. Y en Galicia, y especialmente en Ourense, el momento coincidirá con el atardecer, lo que añade un componente extra que es la necesidad de buscar bien el lugar desde el que mirar al cielo y más si tenemos en cuenta que la provincia está llena de montañas, valles profundos y cañones, lo que significa que no todos los puntos servirán. Habrá que buscar horizontes abiertos hacia el oeste para no perderse el momento clave. Y ahí es donde Ourense ofrece auténticos escenarios de película como los que ahora os ofrecemos.

Los mejores sitios de Orense para ver el eclipse solar

El eclipse comenzará en torno a las 19:30, alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:30 y finalizará sobre las 21:24. Será, por tanto, un fenómeno que coincidirá con la caída natural de la tarde, lo que puede generar una sensación todavía más intensa en la que vamos a notar claramente cómo la luz bajará primero de intensidad, para dar paso a ese tono extraño en el que se puede notar como no es ni día ni noche, y finalmente llegará la oscuridad parcial. Y si estás en Ourense, con su paisaje tan marcado por la orografía, ese cambio se percibirá de forma muy especial. Pero eso sí, no será lo mismo verlo en un valle cerrado que en un mirador elevado así que elegir bien el sitio marcará completamente la experiencia.

Ribeira Sacra

Aquí el eclipse puede convertirse en una imagen difícil de olvidar. Los cañones del Sil, con sus paredes verticales y los viñedos en terrazas, ofrecen uno de los paisajes más potentes de Galicia. Eso sí, no todos los puntos sirven. Es clave subir a miradores como Cabezoás o Vilouxe, donde el horizonte se abre hacia el oeste y el momento en el que la luz empiece a desaparecer sobre las laderas será probablemente uno de los más impactantes. El silencio, el cambio de tonos y la profundidad del paisaje jugarán a favor de una experiencia muy visual.

A Veiga y Peña Trevinca

Otro lugar de Ourense perfecto para ver el eclipse solar del 12 de agosto es A Veiga que de hecho, lleva años posicionándose como destino de astroturismo, con cielos limpios y muy poca contaminación lumínica y aunque el eclipse no será de noche, las condiciones siguen siendo ideales. Las zonas elevadas y abiertas permiten seguir el fenómeno con claridad. No hace falta subir a lo más alto de Trevinca, pero sí buscar un punto despejado.

Ourense capital

La ciudad ofrece otra forma de vivir el eclipse. Más cómoda, más accesible y con un punto diferente. Zonas como las Termas de Outariz o los alrededores del río Miño permiten observar el fenómeno sin complicaciones aunque lo cierto es que hay un lugar que destaca por encima del resto, y ese es la Catedral de Ourense. Sus balcones superiores ofrecen una vista abierta de 360 grados y una orientación perfecta para el eclipse. Además, ese día se ha organizado una experiencia especial que mezcla historia, arte y astronomía, con acceso limitado a un pequeño grupo de asistentes. Una forma completamente distinta de vivir el fenómeno.

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Allariz

Más tranquilo, más pausado. Allariz no tiene grandes alturas, pero sí un entorno cuidado y zonas abiertas donde seguir el eclipse sin prisas. Basta alejarse un poco del casco antiguo para encontrar puntos con buena visibilidad. En este caso la experiencia será sin duda más relajada, así que será perfecta en el caso de que quieras combinar el eclipse con una escapada de desconexión, paseo junto al río y buena gastronomía.

Valdeorras

En esta zona, el paisaje cambia ya que a diferencia de otros, es menos abrupto y más abierto. Eso permite seguir el eclipse durante más tiempo sin que las montañas tapen el Sol antes de tiempo. Es uno de los puntos más interesantes si se busca continuidad en la observación. Además, la menor nubosidad habitual y la claridad del aire en verano juegan a favor y no sólo eso, los viñedos, canteras de pizarra y horizontes amplios harán que el eclipse tenga aquí una estética muy particular.

O Courel y el este ourensano

Y por último tenemos la opción para quienes buscan algo más salvaje ya que consiste en carreteras estrechas, aldeas escondidas y miradores improvisados sin necesidad de elegir un punto concreto, sino muchos pequeños lugares donde parar y mirar. Eso sí, hay que elegir bien ya que los valles pueden cerrar el horizonte demasiado pronto. Pero si se encuentra el sitio adecuado, la experiencia será difícil de igualar.

Más allá del lugar, hay algo que no se puede olvidar la seguridad, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños graves en la vista, incluso en un eclipse. Es imprescindible utilizar gafas homologadas específicas para eclipses. No valen gafas de sol normales ni filtros improvisados. En muchos puntos de Ourense ya se están vendiendo este tipo de gafas, y en eventos organizados suelen estar incluidas. Además, conviene llegar con tiempo, elegir bien el punto de observación y, si es posible, evitar zonas masificadas para poder tener buena visibilidad de un fenómeno de estas características que no se repetirá como menos hasta 2157.