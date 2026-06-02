El PSOE consigue otro ‘paseíllo’ del novio de Ayuso en los juzgados: declarará en una causa de Miguel Ángel Rodríguez

El PSOE consigue que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, vuelva a los juzgados para declarar en el caso que investiga si Miguel Ángel Rodríguez cometió revelación de secretos al difundir datos sobre dos periodistas de El País que se personaron en casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Raquel Robles González, la titular del Tribunal de Instancia número 25, ha acordado citar en calidad de testigo al novio de Ayuso sin señalar, por el momento, fecha. Así consta en una resolución judicial a la que ha tenido acceso OKDIARIO fechada a 26 de mayo.

La magistrada quiere que dé explicaciones sobre quién le pasó la fotografía de los periodistas a Miguel Ángel Rodríguez: «En aras de efectivamente determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen que de los periodistas tuvo el investigado, entiende esta instructora que resulta necesaria, proporcional y pertinente, al objeto de esclarecer este importante dato de la instrucción».

La resolución judicial no es firme y contra ella cabe recurso de reforma. El novio de Isabel Díaz Ayuso tiene intención de comparecer cuando se señale la fecha. González Amador tiene la obligación legal de acudir, contar la verdad y responder a todas las preguntas en su condición de testigo.

Peticiones «inútiles» del PSOE

La declaración del novio de Ayuso la pidió el PSOE el 19 de mayo de 2026. Los socialistas también pidieron que la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional analizase el móvil de Miguel Ángel Rodríguez y que el novio de Ayuso aportase en el juzgado sus conversaciones con Rodríguez de ese día.

Querían, además, información sobre el dispositivo policial fijo en la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que declarase otro testigo.

La juez tumba todas estas peticiones del PSOE y las califica de «innecesarias e inútiles». «No puede entenderse que quede justificada su necesidad ni desde luego su proporcionalidad, máxime cuando, como queda establecido, acreditado y reconocido, no es controvertido que fue el investigado quien remitió el mensaje objeto de autos», explica la juez.

Y prosigue: «No llega esta instructora a entender la necesidad de analizar los terminales o los mensajes del investigado y del testigo que, supuestamente facilita la información a aquél, cuando se encuentra admitida la testifical de este vecino, cuando nada contradice la afirmación de que ha sido Miguel Ángel Rodríguez quien envió el mensaje con los datos personales de los periodistas, cuando aparece claramente establecido y delimitado el contenido del mensaje enviado y su difusión».