Ayuso se mofa del PSOE por atacarla con información ‘fake’ de su novio: «Trabajan menos que Miss Asturias»

Nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la «caradura» al PSOE al hablar de corrupción, justamente la semana en la que arranca la investigación sobre contratos de compra de mascarillas en pandemia. «En el PSOE trabajan menos que Miss Asturias», ha respondido Ayuso a la portavoz socialista Mar Espinar después de que esta criticara la adjudicación del contrato del Laboratorio Clínico Central a Quirón, con 120 millones de euros para los próximos seis años.

Así lo han expresado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde la dirigente regional ha asegurado que el modelo de la Comunidad de Madrid es «totalmente garantista» en una región en la que «no se perdona nada y cada actividad se factura», mientras que por el Gobierno de la nación «se han perdido 150.000 consultas y 7.000 cirugías» por la huelga «histórica» de médicos.

«En la semana en la que sabemos que en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudiéramos contratar… se nos prohibió y cuando el número dos de su partido y que aupó a Pedro Sánchez y a todos los que están ahí resulta que va a pasar del banquillo a la cárcel y todavía tienen la caradura de hablarnos de corrupción esta semana», ha espetado la líder de los populares en Madrid.

Ayuso ha acusado a la bancada socialista de ser «lo más negro de la corrupción que ha tenido España, en todo: dinero público, sobres, saunas, escuchas, cloacas y eso sí, siempre con la connivencia del presidente del Gobierno porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo».

A renglón seguido, Ayuso ha criticado el carácter huidizo de Sánchez, quien próximamente se marcha a China con su mujer, Begoña Gómez: «Huye para darnos lecciones de cómo no ir ni siquiera a dar presencia ante un juez, que es lo que se le reclama. No son capaces de dar explicaciones, ni por la gestión del AVE; nos dejan sin luz, nos dejan sin médicos, nos dejan sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa, nada más. ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así, con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?», se cuestionaba la mandataria del PP.

Por su parte, la socialista Mar Espinar ha criticado que Ayuso tenga «el don para juntarse con lo peor de cada casa» a la vez que le ha reprochado que «decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud».

«En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? «Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas», ha afirmado. Una afirmación falsa, ya que Madrid empezó 2026 con las listas de espera quirúrgicas más bajas de España: 49 días frente a los 148 de Cataluña.

Juicio Miss Asturias

Claudia Montes, ex Miss Asturias + 30 años en el año 2017, protagonizó el miércoles una de las declaraciones más sorprendentes de la segunda jornada ante el Tribunal Supremo. Ha asegurado que a diario se levantaba «a las 4 de la mañana para ir a trabajar», como demuestran sus redes sociales, pero ha reconocido, al mismo tiempo, que no disponía de ordenador en su puesto de trabajo ubicado «cara a la pared» en la empresa Logirail, filial de Renfe, y que lo que hacía era «ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y aprovechar para leer». Todos los libros, ha precisado ante el tribunal, eran «sobre trenes».

La testigo comparecía en el salón de plenos del Alto Tribunal en el marco del juicio que enfrenta a José Luis Ábalos a peticiones de cárcel de 30 años por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia y por la supuesta contratación irregular de personas del entorno del ex ministro del PSOE en empresas públicas.