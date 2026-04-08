Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: última hora de las declaraciones desde el Tribunal Supremo
Comienza la segunda sesión del juicio contra la trama de las mascarillas en la que están imputados el ex ministro de Transportes, su asesor Koldo García y Víctor de Aldama
La segunda jornada del juicio al ex ministro socialista José Luis Ábalos arranca este miércoles centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él, incluida su ex pareja Jéssica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido «presión moral».
Después de recabar el testimonio de la propia Jéssica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, miss Asturias una mujer del «círculo personal» del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.
Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la «arbitraria contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.
Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: última hora de las declaraciones desde el Tribunal Supremo
Claudia Montes sobre su trabajo en LogiRAIL: «Se ha mentido mucho sobre mi puesto»
Claudia Montes ha asegurado que «se ha mentido mucho» sobre su puesto en LogiRAIL. «Mi candidatura la presenté como encargada», ha asegurado.
Además, Montes ha asegurado que Koldo García fue el que se puso en contacto con ella.
Se retoma la sesión
Tras un breve descanso, continúa el juicio contra el ex ministro de Transportes y su ex asesor. Declara Claudia Montes.
Descanso de 15 minutos
Se ha realizado un descanso de 15 minutos en esta segunda sesión del juicio contra Koldo y Ábalos.
Méndez: «no hubo razones para mi despido»
«A mí se me comunicó que dejaba de ser el director gerente, no me dieron razones para mi cambio de situación», responde el ex trabajador de LogiRAIL a preguntas de Anticorrupción sobre la paralización del expediente de Montes.
José Ángel Méndez: «Iba a abrir un expediente a Montes porque no iba a trabajar»
El testigo ha aclarado que conoció un incidente vinculado con Claudia Montes. «Cuando se la contrata», explica, «hace una formación de cuatro semanas para la oficina de venta de trenes turísticos».
Sin embargo, le informaron de que no acudía a trabajar. Méndez recuerda que se ausentó más de ocho días y que ordenó abrirle un expediente, ya que veía causa de despido.
Termina la declaración de Angélica Martínez Ortega
Ha terminado la declaración de Angélica Martínez Ortega, le sigue José Ángel Méndez, ex trabajador de LogiRAIL.
Martínez Ortega se desmarca de los contratos de mascarillas
La testigo se ha desmarcado de los contratos que el Ministerio adjudicó a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, que se enfrenta a siete años de prisión. «Yo de la contratación no me encargaba», ha apuntado, aunque ha manifestado que no descarta que le llegaran correos relativos a dichas compras.
Martínez Ortega asegura que «la compra de mascarillas se decide por el riesgo de que el personal se contagiara»
Martínez Ortega ha asegurado que la compra de mascarillas se decidió por el «riesgo» de que el personal de los servicios de transporte, considerado esencial, se «contagiara» y también de que surgieran «problemas en la cadena de suministro».
Turno de Angélica Martínez Ortega, secretaria general técnica del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2024
Declara ahora Angélica Martínez Ortega, secretaria general técnica del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2024. Durante los tres primeros años de Martínez Ortega en el cargo, José Luis Ábalos era el ministro de Transportes.
Termina la declaración de Gómez Barbero
La declaración del ex director de LogiRAIL ha termiado.
Gómez Barbero se desvincula de la contratación de Claudia Montes
El ex director de LogiRAIL se ha desvinculado de la contratación de Claudia Montes en la empresa, matizando que él entró a trabajar en LogiRAIL después de que se contratara a Montes.
Óscar Gómez Barbero sabía que Claudia Montes no iba a trabajar
Óscar Gómez Barbero ha relatado en su declaración como testigo que sabía que Claudia Montes no iba a trabajar, pero que no lo hacía porque el puesto «no era el adecuado»: «No es que no trabajara. Montes estaba asignada a la unidad de negocio de los trenes turísticos y su puesto estaba al lado de una escalera de servicio, en una planta baja, razón por la que tenía sentido que no fuera», ha señalado.
Declara Óscar Gómez Barbero (LogiRAIL)
Óscar Gómez Barbero, ex director de Operaciones y Negocios de Renfe y presidente de LogiRAIL, la filial de la empresa pública en la que estuvo contratada Claudia Montes, una de las mujeres vinculadas a José Luis Ábalos en esta trama.
Arranca la segunda sesión del juicio
Acaba de comenzar la segunda sesión del juicio contra José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.
Aldama llega al Supremo para el segundo día de juicio
EL empresario Víctor de Aldama ya se encuentra en el Tribunal Supremo para afrontar el segundo día de juicio.
Claudia Montes al llegar al Supremo: «Tengo miedo de que Koldo me intimide»
Claudia Montes, Miss Asturias +30 años 2017, ha asegurado a su llegada al Tribunal Supremo, donde este martes declara como testigo en el juicio del denominado caso Koldo, que está «nerviosa» y tiene «miedo» de que Koldo García, uno de los acusados, le «intimide con la mirada». Así ha respondido Montes, acompañada de su abogada, antes de declarar en la segunda jornada del juicio, donde aportará su testimonio en relación con el propio Koldo y con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que ha reconocido que «no» tiene ganas de ver.
Comienza el juicio por el ‘caso mascarillas’
Buenos días. Comenzamos la narración de todo lo que pase en la primera sesión del ‘caso mascarillas’, que juzga la presunta trama corrupta que cobraba mordidas a cambio de contratos para suministrar mascarillas durante la pandemia.
Claudia Montes: «En ningún momento José Luis Ábalos me dijo ‘¡Oye, te he enchufado!'»
Tras ser preguntada sobre su contratación en LogIrail, Claudia Montes ha asegurado que en ningún momento recibió un mensaje de Ábalos en el que decía que le habían enchufado. De igual manera, ha matizado que, por los mensajes entre Koldo y el ex ministro, Montes considera que «ellos hicieron algo por detras».