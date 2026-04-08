Satisfacción en las acusaciones del ‘caso Koldo’: «Está saliendo todo bien, no han derribado a Jésica»

Las acusaciones que ejercen la acción penal contra el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el juicio del caso mascarillas han salido este martes del Tribunal Supremo con una sensación de satisfacción difícilmente disimulable.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO subrayan que Jésica Rodríguez, ex amante de Ábalos y testigo clave de la jornada, ha mantenido una solidez argumental inusitada durante más de dos horas y media de interrogatorio: no se ha contradicho con lo declarado durante la instrucción, ha aportado detalles nuevos y relevantes, y las defensas no han logrado desmontar su testimonio. «Está saliendo todo bien, no han derribado a Jésica», han resumido esas mismas fuentes.

La declaración de Rodríguez era una de las más esperadas del juicio. Su testimonio es central para sostener dos de los cargos más graves de la acusación: la malversación de fondos públicos, por los contratos en empresas del Estado que cobró sin trabajar, y el tráfico de influencias, por la intervención directa de Ábalos en su colocación. Las defensas habían apostado por desacreditarla o al menos sembrar dudas sobre su credibilidad. No lo han conseguido.

Jésica Rodríguez ha llegado con mascarilla y peluca a su llegada al alto tribunal, en Madrid, buscando preservar su anonimato ante los más de 80 periodistas acreditados. Una vez en sala, el tribunal ha decidido proteger su imagen impidiendo que las cámaras captasen su rostro durante la declaración.

Jésica aporta nueva información

Lejos de limitarse a reproducir lo ya declarado ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, Jésica ha enriquecido su testimonio con detalles que las acusaciones consideran de gran valor probatorio. Ha confirmado que Ábalos sabía que ella tenía «un contrato en Ineco pero no trabajaba allí», y al ser preguntada directamente sobre si el ex ministro era consciente de esa situación, ha respondido sin titubear: «Sí, claro. El señor Ábalos estaba al tanto de todo».

Ha relatado también que fue el propio Ábalos quien le sugirió que trabajar le vendría bien «para cotizar» mientras estudiaba la carrera, y que cada vez que cambiaba de empresa era porque él lo había gestionado: «Si yo cambiaba de empresa era porque Ábalos lo había gestionado». Ha descrito a Koldo García como «la sombra de Jose» y ha precisado que hacía lo que le ordenaba: «Yo hacía lo que me decía el señor Joseba».

Sobre el piso de lujo en la Torre de Madrid, en la Plaza de España, donde residió desde marzo de 2019 hasta julio de 2021 con un alquiler de 2.700 euros mensuales sufragado por el entorno de Aldama, Jésica ha sido igualmente directa: «Daba igual quién lo pagase, para mí siempre era el señor Ábalos quien lo pagaba». Y ha añadido: «Todo lo que siempre me ha regalado me lo ha regalado el señor Ábalos, no el señor Koldo».

Son precisamente esos detalles los que las fuentes judiciales consultadas califican como nuevos y de peso. Ninguno de ellos entra en contradicción con lo declarado durante la instrucción, lo que refuerza la coherencia y credibilidad del testimonio ante el tribunal.

La intentona de la defensa

El momento de mayor tensión de la jornada se ha producido cuando el abogado defensor de Ábalos, Marino Turiel, ha preguntado a Jésica si era una «captación» del empresario Aldama para el ex ministro y, acto seguido, ha lanzado una pregunta que el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha cortado de inmediato: «¿Es cierto que se dedica usted a la prostitución?». El magistrado ha sido tajante: «Eso no se lo puedo permitir».

Turiel ha reformulado la pregunta de manera más eufemística: «¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica por sexo?». La respuesta de Jésica no ha dejado margen alguno a la insinuación: «No, soy dentista y estoy colegiada». El cruce ha revelado la estrategia de la defensa para tratar de desacreditar a la testigo.

Las acusaciones, encabezadas por la Fiscalía Anticorrupción —que pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García— y con la acusación popular del Partido Popular en la que se integran también Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias y Ciudadanos —que eleva la petición a 30 años—, consideran que la declaración de este martes consolida las tesis sostenidas desde la instrucción y fortalece las peticiones de condena.