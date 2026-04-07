El audio de Koldo antes de empezar el juicio: «Estoy tranquilo, voy a demostrar las cosas»

Koldo García ha enviado a OKDIARIO un audio a horas de empezar el juicio en el Tribunal Supremo en el que asegura que está «muy tranquilo y que ya es hora de poder intentar demostrar las cosas». «Para eso estamos en este juicio, para poder demostrar las cosas», matiza el que fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que se enfrenta a 19 años de prisión.

Koldo ha querido aprovechar sus últimos momentos antes de sentarse en el banquillo para cargar contra Víctor de Aldama, también procesado en el caso mascarillas: «Lo que sí que podemos demostrar es que el señor Aldama, que es en lo que se basa, en lo que se basa la Fiscalía, miente en todo. ¿Por qué motivo? Porque él ya ha reconocido que tiene 300 millones, que ha enganchado a todos los españoles».

Koldo asegura que a él «no le ha ha dado un duro» y que lo va a poder demostrar. «Lo único que hice fue hacer mi trabajo para intentar conseguir material sanitario y en todo lo demás está mintiendo absolutamente todo. Pero bueno, vamos a dejar que la justicia española haga su trabajo, que demuestre que este señor miente todo», expone.

Víctor de Aldama y Koldo García tuvieron relación durante años. Aldama era uno más en el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro y Koldo su asesor y asistente de confianza para todo. El empresario acudía de forma frecuente al Ministerio.

Aldama fue la persona a la que recurrieron para la compra de mascarillas por la pandemia y él las consiguió. La sombra de presuntas mordidas en cuanto a estos contratos de material sanitario es lo que se juzga en el Tribunal Supremo en el juicio que arranca este martes, 7 de abril.

Koldo y Ábalos en prisión

Koldo García y José Luis Ábalos han esperado la fecha de este juicio en prisión preventiva desde la cárcel de Soto del Real (Madrid). El juez acordó su ingreso en la cárcel tras conocerse las elevadas penas que pedía el fiscal para ellos. Los dos comenzaron compartiendo celda, pero se fueron distanciando a medida que pasaban los días.

Ábalos echaba la culpa a Koldo de que estuvieran allí, achacándolo a los audios que el que fuera su asesor grabó a su entorno. Koldo era consciente de estas grabaciones que dejó en su casa y que fueron intervenidas durante la entrada y registro que le hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Koldo admitía pagos.