Koldo: «Óscar López me pidió ayuda para empresas con obras valoradas en 50 millones de euros»
Asegura conservar material documental que podría aportar "detalles más específicos" sobre estas peticiones del ministro socialista
Koldo García ha revelado en esta nueva entrega de la entrevista exclusiva que mantuvo con OKDIARIO horas antes de entrar en prisión que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, le pidió personalmente ayuda para empresas con obras valoradas en torno a 50 millones de euros cuando era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según Koldo, López solicitó que recibiera a estas compañías para «gestionar problemas técnicos» y facilitar contactos con directores generales del departamento. «Lo chocante es que te lo pidieran ellos directamente», admite el ex asesor, quien asegura conservar material documental que podría aportar «detalles más específicos» sobre estas peticiones del ministro socialista.
PREGUNTA.- ¿Qué le pidió Óscar López?
RESPUESTA.- Que recibiéramos a una empresa… Si me preguntas la empresa, me gustaría recuperar todo el material que tengo yo, porque estoy seguro de que igual podría dar detalles más específicos.
P.- ¿Pidió obras para esas empresas?
R.- Lo que me pidió era recibir a esas empresas para que gestionaran problemas técnicos o hablar con directores que había en el Ministerio de Transportes. Pero eso lo hacían absolutamente todos. Lo chocante es que te lo pidieran ellos directamente.
P.- ¿Y le pidió favores para empresas? Me hablan de empresas que tenían un volumen de obras de 60 millones de euros.
R.- Sí, sí, 60 y más. Vamos, Antonio, el señor Antonio estaba…
P.- No hablo de Antonio, hablo de Óscar López.
R.- ¿Óscar? Sí, eso, sí. Óscar López. Y creo que fueron… Había un proyecto, creo que fueron de 40 o 50 millones.
P.- Le pidió que ayudase a empresas, Óscar López, a empresas con obras valoradas en 50 millones de euros.
R.- Sí, yo creo que todos, todas las personas nos estamos entendiendo y eso es cierto.
P.- Óscar López consiguió que las empresas que él apadrinaba tuvieran éxito en el ministerio.
R.- Que yo recuerde, en uno de ellos, sí.
P.- O sea, que Antonio Hernando y Óscar López triunfaron en sus gestiones.
R.- O conocían a la empresa correcta y adecuada para hacer el mejor proyecto.