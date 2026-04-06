Koldo: «Antonio Hernando pidió obras para las dos constructoras que apadrinaba y para una las consiguió»
Koldo García ha revelado que Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, le pidió personalmente que recibiera a dos constructoras para gestionar proyectos en el Ministerio de Transportes cuando él era asesor de Ábalos y Hernando dirigía la consultora de asuntos públicos Acento (2019-2021).
Según Koldo, Hernando consiguió obras para al menos una de las empresas que apadrinaba. «Antonio Hernando iba muy, muy a menudo allí a intentar hablar y a resolver problemas y a pedir cosas para las empresas», asegura el ex asesor, quien añade que Hernando trabajaba para empresas privadas y cobraba por ello: «No lo hacían por amor al arte».
A la pregunta de cuáles eran las motivaciones de esas visitas al ministerio y las peticiones planteadas, Koldo García es claro: «Pues bueno, que recibiéramos a empresas, que bueno, eso lo han hecho así todos, pero insistentemente para solucionar problemas específicos. Una persona que estaba muy, muy, muy, muy cercana y muy repetitivamente era Antonio, Antonio Hernando».
PREGUNTA.- ¿Le pidió obras para dos constructoras?
RESPUESTA.- Sí, sí, sí. Me dijo que recibiera a unas constructoras para gestionar ciertos proyectos que tenían que llevar a cabo.
P.- ¿Antonio Hernando consiguió obras para las empresas que apadrinaba?
R.- Que yo recuerde, una sí. Antonio Hernando iba muy, muy a menudo allí a intentar hablar y a resolver problemas de empresas, a resolver problemas de las empresas. Las obras se pueden pedir o se pueden solicitar, pero quien las da es el mejor proyecto.
P.- Bueno, no siempre tampoco.
R.- También estoy de acuerdo.
P.- Así que Antonio Hernando y Óscar López triunfaron en sus gestiones.
R.- O conocían a la empresa correcta y adecuada para hacer el mejor proyecto.