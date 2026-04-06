Koldo: «Hernando y López antes iban por separado para conseguir contratos y ahora van en comandita»
Ahora, Antonio Hernando y Óscar López trabajan juntos en Moncloa como secretario de Estado de Telecomunicaciones y jefe de gabinete de Sánchez, respectivamente
Koldo García revela que Antonio Hernando y Óscar López coordinan ahora sus gestiones para empresas cuando antes actuaban por separado. «Ahora van en comandita; antes iban por separado», asegura el ex asesor de Ábalos, quien confirma que ambos trabajaban para empresas privadas cuando pedían obras en el Ministerio de Transportes. Koldo admite no saber si cobraban «comisiones o retribución económica», pero descarta que lo hicieran «por amor al arte».
PREGUNTA.- Así que Antonio Hernando y Óscar López triunfaron en sus gestiones.
RESPUESTA.- ¿O conocían a la empresa correcta y adecuada para hacer el mejor proyecto?
P.- ¿Se llevaron comisiones?
R.- Se lo tendrá que preguntar a ellos. Yo lo desconozco, pero trabajaban para una empresa privada. No sé si con comisiones o retribución económica.
P.- O sea, trabajaban para ellas.
R.- Según tengo entendido, sí.
P.- O sea, que no lo hacían por amor al arte.
R.- No, por amor al arte creo que hay pocas personas.
P.- ¿Ellos iban en comandita a pedir obras o cada uno por su lado?
R.- No, ahora van en comandita. Antes iban por separado. Es mejor.