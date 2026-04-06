Ábalos: «Hernando venía al ministerio a hacer lobby para las constructoras que le pagaban»

José Luis Ábalos ha confirmado que Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, acudía al Ministerio de Transportes a hacer lobby para las constructoras que le pagaban cuando era director general de la consultora Acento entre 2019 y 2021. «Tenía clientes, lógicamente constructoras, a las que representaba ante el ministerio», admite el ex ministro, quien reconoce que Hernando iba a «pedir obra» para las empresas que le contrataban.

Ábalos califica la actividad de Hernando como «lobby» y confirma que el actual número dos de Óscar López en el Gobierno ejercía de enlace entre constructoras y el departamento que él dirigía: «Antonio Hernando sí que es verdad que trabajaba, era el director general de Acento en ese momento y entonces pues tenía clientes, lógicamente constructoras…».

P.- ¿A las que representaba?

R.- También, lógicamente.

P.- ¿Ante el ministerio?

R.- Bueno, sí, sería ante este ministerio para unos y para otras circunstancias, pues donde te tocara.

P.- ¿Aquí iba a pedir obra?

R.- Bueno, es un lobby, ¿es una agencia lobby? No…