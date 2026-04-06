Ábalos se encontró un «amarre» debajo de la cama antes de divorciarse de su ex mujer aficionada a las pitonisas

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se encontró un «amarre» debajo de la cama poco antes de divorciarse de su ex mujer Carolina Perles, que era aficionada a pitonisas. El amarre es un hechizo. Como define el diccionario de la RAE, un «encantamiento para asegurar que alguien quede enamorado y sujeto a la voluntad y arbitrio de otra persona».

La que fuera esposa de Ábalos era consumidora de las artes esotéricas y acudía de forma frecuente a tarotistas y supuestas adivinas. Les trasladaba sus problemas sentimentales dentro del matrimonio y las pitonisas le aconsejaban qué debía hacer.

Fruto de ello surgió el «amarre» que la ex mujer de Ábalos le hizo con el afán de que jamás pudiera alejarse sentimentalmente de ella, según relató el ex ministro a su entorno. Se trata de un hechizo para asegurar que alguien quedase enamorado y sujeto a la voluntad de otra persona. Se utiliza también para evitar que alguien te deje y se bendice con brujería practicada por una pitonisa.

Para hacer un «amarre» hace falta una fotografía y un objeto personal de aquel a quien se quiere controlar. En el caso de Ábalos, él mismo explicó que se encontró en su habitación, bajo la cama, una fotografía suya. El conjuro se produjo en la recta final de su matrimonio.

Los regalos a Carolina Perles

Carolina Perles también consultó a sus pitonisas de confianza sobre un coche que le regaló José Luis Ábalos durante su matrimonio. Se trataba de un Mercedes Benz muy antiguo que le costó tan sólo 3.000 euros.

Perles preguntó a las pitonisas por este coche y ellas le dijeron que tuviera cuidado con los frenos. Tras ello, la ex mujer de Ábalos temía por el estado de los frenos del coche que le había regalado el que fuera titular de Transportes.

El ex ministro no sólo le regaló un coche a su ex mujer, también le facilitó una casa en la urbanización de Más Camarena en Valencia y, actualmente, es propietaria de su piso en Madrid. Esta última propiedad se le dio tras concluir su acuerdo de divorcio en el que Perles reclamaba 100.000 euros al ex ministro.

El material personalísimo de Ábalos

José Luis Ábalos lleva años viendo cómo su vida personal trasciende a la opinión pública. Se han publicado fotografías de viajes con sus ex parejas, que el ex ministro guardaba en memorias digitales para conservar el material.

Una de estas memorias fue custodiada por el que fuera su asesor Koldo García. Guardaba material personalísimo de la vida familiar de Ábalos, como fotografías con sus hijos e incluso el álbum de su boda. Koldo se llevó en una mudanza esta memoria digital a su casa, mientras el ex ministro pedía buscarla.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron este dispositivo en casa de Koldo García durante su registro del 20 de febrero de 2024. Ábalos pidió a la Audiencia Nacional que se le devolviese, sin éxito.

Koldo salió de la cárcel hace unas semanas para recoger sus dispositivos, entre los cuales se encontraba esta memoria digital con la vida privada de Ábalos. Entre todo el material había viajes de vacaciones con su pareja a Latinoamérica o África, entre otros destinos.

Amigos del ex ministro le invitaron a estos viajes que se produjeron tras su cese en julio de 2021. Fueron a visitar a personas allí y muchas veces iban invitados por terceros.

Koldo también disfrutaba de algunos de esos viajes, como, por ejemplo, el que hicieron a México, donde acudieron a la boda de un ex político amigo de Koldo. El ex asesor quería explorar las vías de la consultoría internacional tras abandonar el ministerio y quería hacer agenda en el extranjero.

Koldo acompañaba a Ábalos y a su familia en estos viajes para hacer de asistente y escolta. Se encargaba de darles seguridad y de acompañarles durante todo el traslado. A menudo les sacaba fotografías, que son las que han aparecido entre sus dispositivos incautados por la Guardia Civil.

Las casas de Ábalos

Koldo también se encargó de buscar pisos y casas de vacaciones para Ábalos y su familia. Se valió de amigos empresarios y contratistas del ministerio para encontrar estas propiedades.

Ábalos tuvo que dejar la casa oficial de ministro en julio de 2021 y Koldo facilitó un piso en Chamberí mientras el socialista y su entonces pareja buscaban otro lugar. Lo encontraron a las pocas semanas en el barrio de Chamartín.

Después, se mudaron a un chalet de Rivas Vaciamadrid, casa que dejaron cuando el ex diputado decidió trasladarse de forma definitiva a Valencia antes de su ingreso en prisión.