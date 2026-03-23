Ábalos: «Desde Red.es me dijeron que contrataron a una empresa para borrar la huella digital de Begoña»

José Luis Ábalos ha revelado en esta entrevista en exclusiva con OKDIARIO que un trabajador de Red.es le confesó que la empresa pública contrató a una firma privada para borrar la huella digital negativa de Begoña Gómez en Internet. «Una persona que estaba allí, en Red.es, me lo contó como una anécdota, sin maldad ni nada», ha explicado el ex ministro con algo de retranca.

Ábalos ha dejado claro el origen de la información: alguien de dentro, un trabajador de Red.es que presenció la maniobra y se la transmitió al ex ministro de forma casual, «sin maldad ninguna». El ex dirigente socialista recibió ese soplo antes del verano de 2024, es decir, poco después de la imputación de la esposa del presidente del Gobierno.

La fecha no es un detalle menor. Fue precisamente mayo de ese año cuando OKDIARIO reveló en exclusiva la imputación de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El escándalo acababa de estallar, y Red.es —empresa pública bajo cuyo paraguas se habían adjudicado contratos millonarios al empresario Juan Carlos Barrabés, socio de la hoy pentaimputada Gómez— habría puesto en marcha una operación para hacer desaparecer de Internet todo rastro comprometedor sobre la esposa del presidente del Gobierno.

Dinero público para limpiar la imagen de Begoña

La gravedad de la revelación es mayúscula: dinero público de una empresa del Estado destinado a contratar a una firma privada con un único encargo, limpiar el nombre en Internet de Begoña Gómez, una particular que en ese momento ya estaba siendo investigada por la Justicia.

Ábalos no sabe cuánto dinero se destinó a ese encargo ni puede identificar a la empresa contratada. Pero la fuente, un trabajador de Red.es que lo vivió desde dentro, otorga al testimonio una solidez que va más allá del rumor.

PREGUNTA.- ¿Usted tiene conocimiento de que alguna empresa pública haya pagado dinero a empresas privadas para lavar la imagen en Internet de Begoña Gómez?

RESPUESTA.- Bueno, me llegó una información muy casual de que Red.es pudiera haber contratado una empresa para eliminar parte del historial negativo.

P.- De Begoña Gómez. Red.es es una empresa pública…

R.- Sí, es una información que me ha llegado, tampoco quien me la ha dado es nadie importante ni nada, simplemente la casualidad de alguien que estaba allí.

P.- Que estaba allí.

R.- Que estaba en el trabajo.

P.- En el trabajo, en Red.es. Y esta persona ha contado que Red.es…

R.- Le llamó la atención. Me lo contó como una anécdota, sin maldad ni nada.

P.- ¿Que Red.es dio dinero a una empresa privada para este encargo?

R.- …Con el encargo de borrar la huella digital.

P.- La reputación online de Begoña Gómez. ¿Y eso cuándo se ha producido?

R.- A los tiempos… habría sido en el verano de 2024.

P.- ¿Y cuánto dinero se aportó para la limpieza de la huella digital?

R.- Ese dato no lo sé.

P.- ¿Y fue Red.es?

R.- Eso me dijeron.