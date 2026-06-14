Dónde está Curazao: todo lo que debes saber sobre la selección debutante en el Mundial 2026

Curazao es una de las grandes novedades en el Mundial 2026. Es uno de los cuatro países que debutan en el torneo en esta edición, pero además son ellos el país más pequeño de todos los que hayan jugado alguna vez un Mundial. Curazao es una de las sensaciones de este Mundial y una de las preguntas que los aficionados se hacen es: ¿dónde está Curazao?

Dónde está el país de Curazao

La respuesta es sencilla. Curazao está en el mar Caribe. Es una isla de 444 kilómetros cuadrados que se localiza en las llamadas islas de Sotavento, que la componen Aruba, Bonaire y la propia Curazao. Está a unos 50 kilómetros de Venezuela.

Qué relación tiene Curazao con Holanda

Curazao es un territorio curioso, toda vez que está considerado como país, pero país constituyente de los Países Bajos. Esto, en la práctica, es que es un territorio con una gran autonomía, pero que a nivel oficial depende del Reino de los Países Bajos. Eso sí, no pertenece a la Unión Europea.

Cuántos habitantes tiene Curazao

Todos los habitantes de Curazao, cuya capital es Willemstad, tienen la nacionalidad neerlandesa. Se da la circunstancia de que 25 de los 26 jugadores de Curazao en el Mundial 2026 han nacido fuera de Curazao, fuera de la isla. Eso sí, son todos futbolistas de Países Bajos que tenían antepasados procedentes de Curazao.

El territorio de Curazao, que es una isla del mar Caribe, tiene una superficie de 444 kilómetros cuadrados. Su población es de unos 190.000 habitantes, lo que le hace ser el país con menos población en la historia de los Mundiales.