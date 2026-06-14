Estos son los partidos de hoy domingo 14 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

Otra jornada que se presenta por todo lo alto en el Mundial 2026, ya que tenemos por delante cuatro encuentros muy interesantes, tanto del grupo E como del F. Selecciones del nivel de Alemania, Japón u Holanda se estrenan en esta Copa del Mundo y, lógicamente, esperan hacerlo con una victoria, aunque son conscientes de que no va a haber encuentros fáciles en este torneo.

Qué partidos se juegan hoy, domingo 14 de junio, en el Mundial 2026

Seguimos avanzando en el Mundial 2026 y hoy, domingo 14 de junio, tenemos cuatro partidazos por delante. Es cierto que algunos llaman más la atención porque juegan favoritas para llevarse la Copa del Mundo, como puede ser el Alemania – Curazao o, incluso, el Holanda – Japón. Pero además de estos dos choques también podremos disfrutar con el Costa de Marfil – Ecuador y el Suecia – Túnez.

Alemania – Curazao

El domingo 14 de junio comenzará por la tarde con un apasionante encuentro que disputará Alemania frente a Curazao en la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026. El Estadio de Houston acoge este choque en el que los germanos son claros favoritos, pero hay que recordar que Die Mannschaft fue eliminada en la fase de grupos en las dos últimas Copas del Mundo, por lo que los futbolistas tendrán que dar lo mejor de sí mismos para superar a la debutante en una competición de esta enjundia.

Holanda – Japón

Cuando concluya el choque de los germanos el Estadio de Dallas también acogerá, posiblemente, el choque más destacado de esta fecha. El Holanda – Japón corresponde a la jornada 1 del grupo F de este emocionante Mundial 2026 y habrá que estar muy atentos a lo que suceda, ya que los de Ronald Koeman parten con algo más de favoritismo, pero los nipones siempre suelen firmar buenas actuaciones en estos torneos.

Costa de Marfil – Ecuador

El otro partido del grupo E del Mundial 2026 posiblemente tenga menos publicidad, pero puede ser uno de esos partidos interesantes para seguir. Costa de Marfil y Ecuador se citan en el Estadio de Filadelfia y todos aquellos que quieran disfrutar de este choque tendrán que madrugar. Una victoria podría suponer un gran paso para estar en la ronda final de la Copa del Mundo, ya que este cuadro puede ser muy igualado.

Suecia – Túnez

Para terminar la jornada del domingo 14 de junio, aunque será ya el lunes, llega un Suecia – Túnez del grupo F del Mundial 2026 en el que puede suceder de todo. Después de tres choques en Estados Unidos habrá que posar la mirada en México, ya que este duelo se disputará en el Estadio de Monterrey con dos equipos dándolo todo para sumar tres puntos, ya que están en el que se puede considerar como el grupo de la muerte junto a Holanda y Japón.

Alemania – Curazao. Domingo 14 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.

Holanda – Japón. Domingo 14 de junio a las 22:00 horas. Estadio de Dallas.

Costa de Marfil – Ecuador. Madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 a la 1:00 horas. Estadio de Filadelfia.

Suecia – Túnez. Madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 a las 4:00 horas. Estadio de Monterrey.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Dazn y RTVE son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos en España para retransmitir los partidos del Mundial 2026, aunque el primero de ellos, que es de pago, tiene todos los choques de la Copa del Mundo en exclusiva, mientras que el ente público sólo podrá ofrecer el duelo más destacado de cada día, así como todos los que protagonice la selección española a lo largo de esta competición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Si miramos a los partidos de hoy, domingo 14 de junio, el primero de ellos será el Alemania – Curazao, que será el que ofrezcan tanto Dazn como La1, así que se podrá ver gratis por televisión. El resto de choques, el Holanda – Japón, Costa de Marfil – Ecuador y Suecia – Túnez, sólo se podrán ver en nuestro país mediante la plataforma de pago, así que habrá que tenerla contratada.

Estos cuatro choques también serán emitidos en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de estos dos medios. En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en estos partidos, publicaremos las crónicas de todos y narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Curazao.