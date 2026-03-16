El álbum de cromos del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cómo comprarlo

El próximo 11 de junio el balón comenzará a rodar en el Estadio Azteca de México en lo que supondrá el pistoletazo de salida para el Mundial 2026 en el continente americano. Por primera vez en la historia del torneo por excelencia del fútbol de selecciones, un total de 48 países acudirán a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Los aficionados al fútbol cuentan los días para el inicio de la cita, junto a las tradiciones que han surgido alrededor del campeonato. Entre ellas destaca el álbum de cromos del Mundial 2026, que reúne a coleccionistas y futboleros de todas las edades.

Cuándo sale a la venta el álbum de Panini del Mundial 2026

La principal novedad del Mundial 2026 es la participación de 48 selecciones, lo que ampliará el número de cromos a coleccionar en el álbum oficial. Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde contarán por primera vez con sus países en la cita, y con sus jugadores compartiendo colección con las grandes estrellas del fútbol. Si restan menos de tres meses de espera para el Mundial, este tiempo se reduce aún más de cara a la salida al mercado del álbum oficial, distribuido por Panini.

El número total de cromos se acercará a 1.000, situando una cifra récord para la marca. La preventa dará comienzo el 1 de abril, como señala la página web de Panini con una cuenta atrás. Sin embargo, se espera que la venta habitual empiece entre el 5 y el 10 de mayo, a un mes del inicio del Mundial, en quioscos, tiendas y puntos habituales de venta.

Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026

Los precios de los sobres de cromos, que contarán con siete estampas cada uno, y el álbum oficial aún no han sido revelados. La referencia de la pasada edición en Qatar el precio del álbum junto a cuatro sobres rondaba los cuatro euros en varios puntos de venta. Los fans del coleccionismo estarán atentos a las diferentes promociones que aparecerán cuando se acerque el inicio del Mundial alrededor de los más de cien países en los que distribuirá Panini su colección.

Cómo comprar el álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no se puede adquirir actualmente, pero desde Panini ya señalan el 1 de abril como el día de inicio de la preventa. La llegada a los puntos de venta habituales será a un mes del inicio del Mundial, entre el 5 y el 10 de mayo. Quioscos, tiendas, supermercados ofrecerán el álbum en diferentes formatos, aunque el más habitual es que vaya acompañado de varios sobres de cromos. También se podrá adquirir en plataformas online e incluso en la web oficial de Panini.

Cuánto cuestan los sobres del Mundial 2026

El precio referencia de lo sobres de cromos del Mundial 2026 será, de nuevo, el de Qatar 2022. En aquella ocasión, el coste de los sobres se situó alrededor de un euro, aunque resultaba más económico adquirir packs con varios paquetes de cromos. Los coleccionistas que quieran completar el álbum tendrán que rascarse el bolsillo, ya que el número de cromos a adquirir se dispara en más de 300 unidades y se sitúa en 980.