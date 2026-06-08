Cuando parecía que el verano ya estaba aquí, METEORED ve algo muy distinto en los mapas: el aire polar vuelve a estas comunidades

Meteored nos explica lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que vuelve el mal tiempo y el verano se esfuma, al menos en estas comunidades. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que quizás tendremos que prepararnos para lo peor. Es hora de poner en práctica lo que puede pasar en breve, de la mano de una situación que puede verse afectada por momentos.

Este verano que puede ser estable en algunos puntos del país, llevándonos a unas temperaturas que podrían acabar siendo la antesala de algo más. Lo que nos espera en estas próximas jornadas es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Una masa de aire polar será una realidad en estas comunidades que tendrán que prepararse para lo peor. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, los mapas del tiempo no tienen dudas de lo que nos espera.

Cuando pensábamos que el verano ya está aquí Meteored nos da esta previsión

La realidad es que nunca podemos confiarnos del todo. Recordaremos que hace unos cuantos años que el tiempo nos da alguna que otra sorpresa. Hace unas décadas el tiempo era diferente en cuanto a un giro radical que teníamos por delante en unas jornadas en las que hasta casi julio no teníamos el verano auténtico.

Algunas noches de San Juan lo que nos esperaba era una situación cambiante que nos traía alguna que otra sorpresa inesperada que acaba traduciéndose en determinados cambios de tendencia que quizás hasta la fecha, nadie vio llegar. La realidad, es que ese fresquito por las noches o a primera hora de la mañana, puede transformarse en algo más.

Meteored no duda en realizar una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Lo que está por llegar es una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado que podría acabar siendo una realidad. El frío puede volver con fuerza en estos puntos del país siguiendo la previsión de la AEMET.

El aire polar vuelve a estas comunidades

En estas comunidades puede volver el aire polar y lo hará de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos puntos del territorio en los que quizás tocará visualizar un destacado giro de guion que puede ser esencial.

Tal y como nos explican de Meteored: «Tras el episodio de calor muy intenso de finales de mayo en el tercio norte peninsular, con ciudades acostumbradas a temperaturas suaves en esta época del año registrando máximas de récord para la época, más típicas de días muy cálidos de plena canícula, la situación se ha normalizado en las comunidades del extremo septentrional en este comienzo de junio. Y como ya explicamos en Meteored, la atmósfera de cara al comienzo de semana nos va a recordar que todavía estamos en esa época de transición previa al período cálido y seco del verano, con temperaturas altas que sí se están asentando en el sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Una masa de aire de origen polar marítimo, más fresca, que irrumpirá a partir del martes por el norte peninsular y que se quedará por esa zona hasta el jueves, trayendo consigo un claro descenso de los valores térmicos y precipitaciones débiles. Por contra, en el interior y el el sur seguirán con registros elevados en las horas centrales. Aunque no se tratará de una irrupción fría excepcional para la época, sí será suficiente para romper temporalmente la estabilidad que ha dominado en las últimas jornadas. Este tipo de configuraciones suelen generar importantes contrastes entre el norte y el sur del país, especialmente cuando las masas de aire más frescas avanzan por el Cantábrico, quedando retenidas por la Cordillera Cantábrica y el Ibérico norte. Los mapas muestran que en capitales del norte las máximas estarán en torno a los 17-20 ºC, mientras que en el sur se acercarán a los 37 ºC».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas: «Las regiones más expuestas a esta entrada de aire polar marítimo serán Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra y centro-norte de Castilla y León, sin olvidar las zonas típicas de Aragón en este tipo de situaciones, como es el Pirineo más occidental (Jacetania y Alto Gállego) y puntos de las Cinco Villas o Ribera Alta de Ebro, en la provincia de Zaragoza. En estas zonas las temperaturas podrían experimentar un descenso notable respecto a los valores registrados durante los últimos días».