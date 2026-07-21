Sonia Bermúdez plantea un partido entre la selección española masculina y la femenina: «No sé cómo quedaríamos»

España ha conseguido dominar el fútbol a nivel internacional. Por primera vez en la historia, las selecciones masculina y femenina son vigentes campeonas del mundo. El récord se mantendrá como mínimo hasta el 2027, que es cuando las jugadoras disputarán el Mundial de Brasil.

La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, ha querido aprovechar el alto nivel de los dos equipos para hacer una propuesta: «La suerte es que tenemos, tanto masculino como femenino, a los mejores. Y ahora mismo estaría bien, si echásemos un partido, no sé cómo quedaríamos».

El rendimiento de La Roja no es casualidad. En unas declaraciones para Tiempo de juego, de la cadena COPE, la entrenadora destaca la importancia de la formación: «Yo creo que todo viene de la base, de los jugadores y jugadoras que salen de la base, de los entrenadores que tenemos, de la compresión del juego, de los valores, un poco la mentalidad».

Los duelos deportivos entre géneros son muy llamativos para el público, ya que se pueden observar muchas diferencias en la forma de competir de una misma disciplina. Además, a nivel de expectación suelen tener mucha audiencia, como el partido de tenis de la Batalla de los Sexos entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka.

En el fútbol sala se ha hecho

Este tipo de encuentro son complejos, ya que en ocasiones se adaptan algunas reglas para garantizar la igualdad competitiva. El supuesto choque supondría un enfrentamiento sin precedentes en la élite. Sin embargo, la Selección Española Femenina de Fútbol Sala sí utiliza partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra equipos masculinos de categorías inferiores. En 2022, consiguieron ganar 4-3 al cadete masculino de Movistar Inter FS.