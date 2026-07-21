La tercera ola de calor ya está aquí: la AEMET alerta de 41 ºC y siete comunidades en riesgo importante

La AEMET lanza esta alerta de 41ºC y hay siete comunidades en riesgo importante, la tercera gran ola de calor ya está aquí. La realidad es que estamos ante un verano de esos que no se olvidan, lo que tenemos por delante es una situación que puede complicarse por momentos. De tal manera que tocará empezar a ver llegar un giro importante en este día a día. Parece que este día a día en el que realmente puede acabar generando lo que nos dará en estos días en los que las temperaturas van a seguir subiendo a una velocidad que nos tocará creer.

El tiempo se acaba convirtiendo en un problema cuando tenemos planeada una actividad al aire libre que, sin duda alguna, será el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, es momento de seguir con atención unas actualizaciones del tiempo que no traen nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en unos días de vacaciones en los que todo puede ser posible.

Ya está aquí la tercera ola de calor

La realidad es que estamos ante una serie de cambios que pueden llegar en el que será el verano más caluroso de los últimos tiempos. En especial en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave, un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Esta previsión del tiempo nos sumergirá de lleno en una situación que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Este tiempo veraniego en el que el anticiclón se sitúa en nuestro día a día podría acabar siendo el que nos acompañará en breve.

La tercera gran ola de calor puede acabar siendo una de las más intensas en estos días en los que reamente puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes. Lo que queremos es estar muy pendientes de una previsión que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estas temperaturas que parece que no se detienen, pueden convertirse en el mejor aliado de una combinación de elementos que acabarán marcando estos días. Ya está aquí esta gran ola de calor que nos alejará de una normalidad en estos días de vacaciones o de verano.

La AEMET alerta de 41 ºC y siete comunidades en riesgo importante

Siete comunidades en riesgo importante ante una alerta de la AEMET que nos hace estar pendientes de unas temperaturas que se enfilarán hasta los 41ºC. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. La tercera ola de calor puede acabar darnos un nuevo comunicado de estos expertos que activan la alerta máxima en siete comunidades.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día dará inicio una ola de calor, con una situación estable en la mayor parte del país. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la mitad sureste peninsular y Baleares; en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos con alguna llovizna débil y dispersa. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales, y no se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Podrían darse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Se espera la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península excepto en las regiones del noroeste, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur; se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir las mínimas podrían no bajar de los 25 grados».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales. Temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, e incluso de 40 grados en puntos de Andalucía, Murcia y el sur de Castilla-La Mancha. Soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Se prevé viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, aunque arreciará por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular, donde será de componente este. En Baleares, será flojo y variable».