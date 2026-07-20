Mario Picazo pide que nos preparemos porque lo que llega es extremo: «Esta semana…»

Lo que llega esta semana es extremo, el experto en el tiempo Mario Picazo no duda en pedir que nos preparemos. Será mejor que empecemos a ver llegar este cambio que nos traerá de nuevo una serie de elementos que pueden cambiarlo todo. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente puede convertirse en una antesala de algo más.

Mario Picazo nos sitúa en un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un cambio de ciclo que nos traerá una nueva y poderosa nueva ola de calor, cuando pensábamos que ya las habíamos dejado atrás, lo peor, puede acabar convirtiéndose en una dura realidad que puede ser esencial que tengamos en mente. Será el momento de saber qué puede pasar en unos días en los que media España o está de vacaciones o está empezando a planificar unos días libres marcados por la estabilidad que trae consigo unas cifras nunca vistas durante tanto tiempo en nuestro país.

Pide que nos preparemos ante lo que llega

Mario Picazo no duda en lanzar una poderosa advertencia que realmente puede poner los pelos de punta a más de uno. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con una previsión del tiempo que acabará marcando estas jornadas que nadie habría visto llegar.

Es hora de conocer lo que estará a punto de pasar en esta semana en la que realmente podría convertirse en un problema estas altas temperaturas que pueden acabar generando más de una sorpresa para aquellos que quieren disfrutar de un verano tranquilo.

Este experto puede acabar siendo el que nos acompañará en unas cifras en las que realmente puede convertirse en un problema mayor. Es momento de conocer qué es lo que pasará con unas temperaturas que pueden afectar a gran parte del territorio y que realmente nos darán un giro radical que puede ser clave que tengamos en mente.

Tocará prepararnos para afrontar un cambio que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tendremos que empezar a cuidar un poco más lo que tenemos por delante. Una novedad que, podría convertirse en algo especialmente complicado.

Mario Picazo lanza esta advertencia esta semana

Esta semana de julio puede estar marcada por una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa, en unas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando antes de salir de casa. El calor intenso se convierte en un problema contra el que tenemos que luchar con fuerzas.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde su canal de El Tiempo: «El calor y, en algunos, la calima van a ser los protagonistas de una semana tórrida que acabará de manera muy diferente en bastantes zonas de España. De momento, las temperaturas van a estar presentes por lo menos hasta la recta final de la semana, aunque para los últimos días sí se espera la incursión de aire más fresco desde el norte con un acusado descenso de las temperaturas y con lluvia en un buen número de provincias. Eso ayudará a limpiar el aire de calima en muchas zonas y a aliviar el bochorno incluso en algunas zonas del Mediterráneo donde las temperaturas y la humedad van a complicar, y mucho, la situación durante buena parte de la semana».

Siguiendo con la misma explicación: «Seguimos bajo la influencia de una dorsal anticiclónica que, junto con los cielos despejados, ayuda a mantener el ambiente bien caldeado. Aire caliente del norte de África que va acompañado de calima para hacer el aire más pesado. La calima afectará sobre todo a las islas Canarias, pero también a zonas del sur y este del país, aunque la tendencia será que a lo largo de la semana se vaya diluyendo. Si vamos a contar con algunas nubes de evolución aisladas en zonas de montaña que el martes por la tarde podrían dejar chaparrones en los Pirineos y en otras zonas de montaña del este peninsular, como los sistemas Ibérico y Penibético».

La lluvia puede empezar a hacer acto de presencia en estos días: «A partir del jueves deberíamos empezar a notar cómo el tiempo va cambiando sobre todo en el noroeste de la península. Llega una vaguada que irá inyectando aire más frío por esa esquina de la península y con el aire más frío y los vientos húmedos del Cantábrico iremos notando cómo progresivamente refresca. El descenso empezará por el noroeste el viernes, pero entre sábado y domingo se irá extendiendo de noroeste a sudeste, aunque en algunas zonas del sur, sobre todo, el descenso térmico será menos acusado».