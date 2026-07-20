Hoy, 20 de julio de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad en el tercio sur, donde podrían surgir algunas tormentas con escasas precipitaciones. Las temperaturas seguirán altas, sobre todo en los valles y el viento será flojo, con tendencia a orientarse hacia el este en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de julio

Barcelona: cielo nublado y ambiente cálido con posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, cubierto de un suave manto nuboso que promete un día agradable. La brisa, soplando desde el sureste a una velocidad moderada, traerá consigo un ambiente cálido, donde la temperatura se moverá entre los 27 y 33 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el sol brilla con fuerza y no se espera que rompa a llover en las horas previas al mediodía.

Después del mediodía, los termómetros podrían marcar hasta 33 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 35, lo que creará un ambiente algo pesado debido a la alta humedad. Conforme el día avance y el sol se despida, la atmósfera se tornará más suave. Desde las 6:35 de la mañana, cuando hemos podido disfrutar de su cálida caricia, hasta la puesta a las 21:19, Barcelona nos invita a vivir un día soleado con una ligera amenaza de lluvia, perfecta para disfrutar al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente caluroso y ventoso hoy

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo una atmósfera tensa y cargada, anticipando el inminente cambio en el tiempo. Mientras el sol asoma sobre el horizonte, el cielo, aún sobre una tonalidad azulada, comienza a enfriarse con el soplo del viento del sureste, que promete cobrar fuerza a medida que avance la jornada.

Por la mañana, las temperaturas ostentarán un suave 27°C, pero en la tarde, el termómetro se elevará hasta los 33°C, aunque la sensación térmica alcanzará hasta los 35°C, dejando una humedad del 85% que puede ser agobiante. El viento podría soplar a más de 30 km/h con rachas máximas de 9 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 5% hacia la tarde-noche, es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

Día soleado y cálido para disfrutar en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un amanecer tranquilo y despejado, donde los primeros rayos del sol nos darán la bienvenida a las 06:34. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C de mínima y los agradables 33°C de máxima, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 36°C, así que preparen sus gafas de sol. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado, sin expectativa de lluvia y el ambiente podría sentirse un tanto pesado por la alta humedad, que alcanzará un 85%.

Por la tarde, los termómetros se mantendrán cálidos, con un ligero aumento en la velocidad del viento, que soplará desde el sureste a unos 15 km/h y se podrán sentir algunas rachas de hasta 36 km/h. Con el sol poniéndose a las 21:19, disfrutaremos de alrededor de 14 horas de luz, ideal para pasear o disfrutar de la tarde en la playa. En resumen, hoy nos espera un día luminoso y cálido, perfecto para disfrutar del aire libre.

Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell

Las condiciones en Sabadell se presentan estables, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 36 grados. Se prevén algunos momentos de viento leve, sin embargo, la probabilidad de lluvia es escasa en la mañana y moderada en la tarde, por lo que no hay motivos para preocuparse.

Un día como el de hoy invita a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad. Es un ambiente propicio para las actividades diarias, ideal para salir a tomar un café al aire libre o simplemente relajarse en un parque cercano.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Prelitoral de Barcelona presenta aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo con riesgo moderado, temperaturas que alcanzarán hasta 36 ºC.