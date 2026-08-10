FiestAventura, el show nocturno de PortAventura se despide el 5 de septiembre tras 27 temporadas

FiestAventura, el espectáculo nocturno que cierra las jornadas en el Lago de Mediterrània de PortAventura Park, ofrecerá su último pase el sábado 5 de septiembre, coincidiendo con el final de la temporada alta y del horario de apertura nocturna. Se despide así tras 27 temporadas y con la convicción de haber creado recuerdos inolvidables para varias generaciones de visitantes.

Estrenado el 20 de marzo de 1999, FiestAventura fue uno de los primeros grandes espectáculos nocturnos permanentes de un parque temático europeo en integrar de forma sincronizada agua, pirotecnia, música, iluminación, proyecciones y escenografía. El Lago de Mediterrània se convierte en una gran pantalla de agua con lanzallamas, fuentes, proyecciones digitales y figuras gigantes.

Ese carácter pionero se reconoció en el año 2000 con el Thea Award for Outstanding Achievement–Live Show de la Themed Entertainment Association (TEA), uno de los máximos galardones de la industria mundial del entretenimiento temático.

Con banda sonora original de José Nieto, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bratislava, y dirección creativa de Craig Hanna, el espectáculo propone un viaje por las áreas temáticas de PortAventura Park hasta un gran final que actualmente combina drones, sonido, agua y pirotecnia.

A lo largo de sus 27 temporadas ha ido evolucionando con fuentes danzantes y efectos multimedia en 2006, nuevas proyecciones y pirotecnia en 2010 y, en 2025, una coreografía de drones sincronizada con las fuentes, la música y la pirotecnia con motivo del 30º aniversario de PortAventura World.

El cierre del espectáculo responde a la voluntad del resort de seguir sorprendiendo a sus visitantes, especialmente al cliente con alto perfil de repetición. A partir de 2027, el Lago de Mediterrània volverá a escribir su historia con una novedad aún por descubrir.

El espectáculo FiestAventura se estrenó el 20 de marzo de 1999. (Foto: PortAventura World)

Hasta el 5 de septiembre, quienes deseen despedirse de FiestAventura pueden hacerlo cada noche en el Lago de Mediterrània. Para hacer aún más especial esta despedida, cada noche hasta el último pase los artistas participantes se acercarán a saludar al público y sonará la canción original de 1999. Además, PortAventura World dispone de la Prime Zone, un espacio reservado con tarima elevada y bebida incluida desde el que disfrutar de FiestAventura con la mejor visibilidad.

Makamanu Jungle y Coral Bay

Asimismo, en esta temporada de verano se han estrenado las zonas de Makamanu Jungle (The Adventure Trek) y Coral Bay, la leyenda perdida. La primera permite a los visitantes adentrarse en el corazón de la jungla a través de una senda de aventuras ubicada en el área de Polynesia, en PortAventura Park.

El camino lleva a recorrer pasarelas entre la vegetación, cruzar impresionantes puentes colgantes y superar divertidos desafíos integrados perfectamente en la naturaleza. Una experiencia pensada para despertar el espíritu explorador de toda la familia.

La otra gran novedad del resort para esta temporada de verano es la llamada Coral Bay, la leyenda perdida. En este enclave, localizado en Caribe Aquatic Park, una bahía pirata sumergida durante siglos ha vuelto a emerger, y con ella, un nuevo mundo de emociones acuáticas.

Un total de 6.000 metros cuadrados que convierten el lugar en un entorno lleno de misterio, tesoros ocultos y retos para todas las edades. Aquí se encuentran una water coaster (montaña rusa de agua) familiar única en Europa y una piscina de aventuras con pista de obstáculos única en el mundo, diseñada para poner a prueba el equilibrio y la agilidad.

PortAventura World Parks & Resort está considerado uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de toda Europa. A lo largo de sus 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada en Tarragona, próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles más fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con cerca de 3.000 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

En su conjunto, el complejo PortAventura World Parks & Resort dispone de un parque temático (PortAventura Park), un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático (Caribe Aquatic Park), siendo líderes a nivel europeo con una oferta de atracciones de referencia mundial.