La reflexión de Arturo Pérez-Reverte, escritor de 74 años, sobre Europa: «Asistir al final de Occidente es un espectáculo interesantísimo»

El conocido periodista y escritor, Arturo Pérez-Reverte, siempre ha sido conocido por sus importantes reflexiones acerca de la sociedad. Un profesional con amplio recorrido dentro de la profesión y cuyas reflexiones resultan inspiradoras para mucha gente. El periodista ha vivido múltiples situaciones geopolíticas por toda Europa, lo que le permite afirmar con criterio que «asistir al final de Occidente es un espectáculo interesantísimo».

Un pensamiento crítico acerca de cómo se produce la regresión del viejo continente. Una idea que él afirma «haberle dado muchas vueltas en mi cabeza» y que puede afirmar que el final de Occidente, tal y como lo conocemos, «está más cerca que nunca».

¿Qué quiere decir Arturo Pérez-Reverte con esta frase?

Una reflexión que atisba un mal futuro para el continente y que certifica el retroceso que vive este. «Yo tengo el privilegio de estar asistiendo al final de un mundo, el final de Occidente, de Europa», afirma el escritor. «La caída del viejo continente tardará no sé cuánto, un siglo, lo que sea. Asistir a esto, ver cómo se va desmoronando todo lo que parecía inmutable desde hace 20 siglos, es un espectáculo interesantísimo».

Durante una entrevista, afirmó también que durante su infancia fue «educado para un mundo que ya no existe, con lo bueno y con lo malo», haciendo referencia a las enseñanzas sobre épocas pasadas donde los países del continente europeo eran las principales potencias a nivel mundial. «Ahora estoy asistiendo de una manera muy interesada al final de un mundo que es el mío», culmina haciendo referencia a sus últimos años que pueden quedarle de vida.

Una reflexión con un trasfondo de hace años

Desde hace muchos años se ha comenzado a profundizar más en la «decadencia de Europa». A cada año que pasa se materializa más la caída del continente y su pérdida de poder con respecto a épocas pasadas. Ese lugar donde se concentraba todo el poder ahora se ha convertido en un vago reflejo de lo que un día fue.

Es por ello que esta reflexión guarda un trasfondo de hace muchos años, ya que, aunque en menor medida, esta afirmación lleva presente entre la población desde hace ya varios años. Reverte le pone voz a un pensamiento generalizado de hace años y que, sumado a su experiencia, le permite aseverar que esta idea avanza a pasos agigantados «sin que nadie pueda detenerla».