El curioso mensaje de Ainhi García tras su ruptura con Nico Williams: «Lo verás todo más claro»

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha acabado de manera oficial y, durante las últimas semanas, hemos podido ver cómo están pasando los jugadores de la Selección Española sus vacaciones de verano. Un tiempo de desconexión que muchos han aprovechado para pasarlo junto a sus parejas y familia, aunque este año Nico Williams lo está viviendo de manera diferente, puesto que, tal y como se confirmó, el joven está pasando por una ruptura a nivel sentimental. Y es que él y Ainhi García, que fue su pareja durante dos años, han decidido tomar caminos por separado.

La pareja siempre se mostró muy discreta y, de hecho, eran pocas las publicaciones que llegaron a compartir juntos en redes sociales. Así pues, aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente al respecto, sí se les ha podido ver disfrutando del verano. En el caso de Ainhi García, está pasando sus días en la costa. Momentos de desconexión que está viviendo junto a los suyos. «No porque ames el océano significa que debas ahogarte en él», reflexionó en sus redes sociales. «Lo que el mar se lleva nunca fue para perderlo, sino para aprender a dejarlo ir», escribió en una de sus publicaciones.

Ainhi García recurre a sus redes sociales para reflexionar

Pero la ingeniera sigue reflexionando en sus redes sociales. Recientemente, ha publicado un vídeo donde se la puede ver en una piscina junto a una amiga. Una publicación que también ha acompañado de una pequeña reflexión, la cual muchos han asociado con su ruptura con Nico Williams. «Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro», se puede leer.

Dadas las circunstancias, no es de extrañar que cualquier movimiento de la ex pareja esté acaparando todas las miradas. Cada uno lo está viviendo de manera diferente, pero ambos disfrutando de la calidez del verano. Eso sí, dado que Nico Williams y Ainhi García estuvieron juntos durante el Mundial de Fútbol, la duda es qué les habría llevado a romper la relación.

Los motivos de la ruptura de Ainhi García con Nico Williams

Como comentábamos en líneas anteriores, ninguno de los dos ha hablado públicamente del motivo de la ruptura, pero hay periodistas que sí tienen información de lo sucedido. Según reveló Leticia Requejo en El verano se mueve, la que tomó la decisión de romper fue la ingeniera. «La ruptura se produce justo a la vuelta de este Mundial», comenzó explicando. «Es ella la que decide tomar esta decisión», ha contado.

«Las últimas semanas del Mundial tengo que decir que no estaban en su mejor momento», dijo. «Entiendo que a lo mejor ella prefirió posponer la decisión y hacer pública esa ruptura después del Mundial», agregó. Asimismo, respecto a las imágenes del futbolista en un barco rodeado de mujeres, las cuales se han hecho muy virales, ha informado que han sido vistas por la joven. «Le han sentado bastante mal», revela.

Por su parte, Javier Hoyos también ha dado algunos detalles relacionados con la separación. «Han roto de buenas formas», aseguró el periodista. Así pues, ha contado que «no ha habido infidelidades», ni «terceras personas». Por lo tanto, el motivo habría sido que «se ha terminado el amor».