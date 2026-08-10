Muere Oihane Mateos: quién era, su edad, su cargo en EITB y de qué ha muerto

El periodismo vasco está de luto. Oihane Mateos, periodista y jefa del área digital de Informativos de EITB, ha fallecido este sábado 8 de agosto a los 45 años, según ha confirmado la propia radiotelevisión pública vasca. Desde la cadena no han confirmado el motivo de su fallecimiento, pero sí que deja una gran huella entre sus compañeros de la televisión pública vasca. Toda su carrera profesional ha pasado por la EITB, comenzando como becaria en la radio pública vasca para después dar el salto a la televisión y en los últimos años enfrentarse al reto de sacar adelante las nuevas propuestas digitales.

Oihane nació en 1981 en Cumaná, Venezuela, aunque creció en Ibarra (Gipuzkoa), localidad a la que siempre estuvo vinculada. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra, donde se graduó en la promoción de 2003, antes de iniciar una trayectoria profesional que estaría casi por completo ligada a EITB. Sus primeros pasos llegaron gracias a una beca en Euskadi Irratia, la radio pública en euskera, desde donde pronto dio el salto a la televisión y comenzó a trabajar en distintos programas de Euskal Telebista.

Con el paso de los años, Mateos se convirtió en un rostro conocido de los informativos vascos: ejerció como redactora y presentadora en Gaur Egun y Teleberri, dos de los principales espacios informativos de la cadena, y también dirigió De Boca en Boca, el programa de debate político de ETB2. Su versatilidad profesional le permitía pasar de una discusión sobre presupuestos vascos o entrevistar a quienes habían decidido cambiar la ciudad por la vida en el campo, además de haber participado en otros espacios de la casa como Pásalo u Ordu txikitan.

La responsable de Orain, la gran transformación digital de EITB

En 2022, Oihane Mateos asumió la jefatura del área digital de Informativos de EITB, desde donde impulsó la estrategia de contenidos para la web y las redes sociales de la corporación. Bajo su dirección nació Orain, la nueva plataforma informativa del ente público vasco pensada para adaptar los contenidos a los nuevos hábitos de consumo en internet, aplicaciones móviles y redes sociales, dando así un nuevo impulso a la televisión pública vasca, que se adaptaba a los nuevos lenguajes audiovisuales.

Reacciones a la muerte de Oihane Mateos

La propia EITB comunicó su fallecimiento con un mensaje dirigido a su entorno más cercano: «De parte de la redacción de EITB, un caluroso abrazo a sus amigos y familiares, y también a los compañeros que hemos compartido el camino con Oihane».

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de periodistas y profesionales del sector. Entre ellos, el también periodista Kike Amonarriz escribió en euskera: «Qué duro es recibir una noticia así. Hemos perdido a una gran profesional y a una persona buena y alegre, mucho antes de lo que debía. Que la tierra que tanto amabas te acoja con dulzura, Oihane», en un mensaje que resume el cariño con el que era recordada por sus compañeros de profesión.

Descanse en paz.