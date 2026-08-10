Adiós para siempre al gimnasio: Lidl pone a la venta el artículo definitivo para ponerte fuerte en el salón de tu casa

Pagar una cuota de gimnasio todos los meses no es la única manera de entrenar y ponerse en forma. Cada vez hay más personas que prefieren hacer ejercicio en casa, y Lidl tiene ahora un artículo que puede resultar especialmente interesante: una mancuerna ajustable de 25 kilos de Crivit con la que es posible realizar una gran cantidad de ejercicios sin tener que llenar el salón de pesas. Una opción pensada para los que quieren tener material deportivo en casa y aprovechar cualquier momento para entrenar sin depender de horarios, desplazamientos o máquinas de gimnasio.

La gran ventaja de esta mancuerna está en que permite modificar el peso según las necesidades de cada ejercicio. En lugar de comprar varias mancuernas de diferentes cargas y buscar después dónde guardarlas, este modelo reúne distintas posibilidades en una sola pieza. Su carga máxima alcanza los 25 kilos, por lo que puede acompañar al usuario desde entrenamientos con pesos más bajos hasta sesiones en las que se necesite una mayor resistencia. Además, poder cambiar el peso hace que también sea interesante para aquellos que están empezando y prefieren aumentar la carga poco a poco.

Con una sola mancuerna se pueden trabajar diferentes grupos musculares. Brazos, hombros, espalda, pecho o incluso piernas pueden formar parte de una rutina de entrenamiento en casa. Ejercicios como curls de bíceps, extensiones de tríceps, elevaciones de hombros, remos, sentadillas o zancadas pueden realizarse utilizando una mancuerna, siempre adaptando el peso a cada movimiento. También puede utilizarse en ejercicios más completos que implican varias zonas del cuerpo al mismo tiempo, algo que permite aprovechar todavía más el material disponible.

La mancuerna perfecta de Lidl

Otro de los puntos a favor es el espacio que ocupa. Tener en casa un juego completo de mancuernas puede convertirse rápidamente en un problema, sobre todo cuando no se dispone de una habitación dedicada exclusivamente al ejercicio. Esta propuesta de Crivit ocupa mucho menos y puede guardarse fácilmente cuando termina el entrenamiento. Así, no hace falta convertir una parte de la vivienda en un gimnasio permanente, sino que basta con sacar la mancuerna, preparar una pequeña zona y comenzar a entrenar.

Además, contar con diferentes niveles de peso permite adaptar el entrenamiento a la evolución de cada persona. No es necesario comenzar directamente con cargas elevadas. De hecho, lo recomendable es escoger un peso que permita realizar cada ejercicio con una técnica correcta y aumentarlo progresivamente a medida que se gana fuerza. De esta manera, una misma mancuerna puede acompañar durante bastante tiempo a quien entrena en casa y evitar que tenga que comprar nuevo material cada vez que mejora su nivel.

La propuesta forma parte del catálogo deportivo de Crivit, la marca de Lidl especializada en productos relacionados con el deporte. La mancuerna ajustable de 25 kilos está disponible en la tienda online de Lidl por 104,99 euros, aunque tanto el precio como la disponibilidad pueden cambiar. Por esa cantidad, el comprador se lleva un único elemento de entrenamiento con diferentes posibilidades de carga, y comparándolo con lo que puede costar un gimnasio, con tres cuotas mensuales ya habrías amortizado esta mancuerna.