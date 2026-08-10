Carmen Montero, la jerezana de la que habla toda la Fórmula 1 tras la pedida de mano de George Russell

George Russell y Carmen Montero han dado un paso más en su relación y han anunciado su compromiso, convirtiendo a la jerezana en una de las grandes protagonistas de la actualidad en el mundo de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes ha pedido matrimonio a su pareja después de más de seis años de relación y ambos han compartido la noticia a través de las redes sociales con varias imágenes del momento. La pedida tuvo lugar durante una cena íntima junto al mar, en un escenario decorado con velas y flores, y Carmen mostró orgullosa el espectacular anillo de compromiso.

La publicación del británico no tardó en hacerse viral y recibió miles de mensajes de felicitación procedentes tanto de aficionados como de compañeros del paddock. Aunque su nombre se ha hecho especialmente conocido entre los aficionados a la Fórmula 1 por su relación con Russell, Carmen Montero es mucho más que la pareja de. Nacida en España y vinculada a Jerez de la Frontera, se trasladó a Reino Unido cuando tenía 18 años para continuar con sus estudios. Allí cursó Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster, una formación que posteriormente le permitió desarrollar su carrera en el sector financiero. Tras completar sus estudios, trabajó para la firma de inversión W1 Investment Group y posteriormente ejerció como bróker en Ruffer LLP, especializándose en ámbitos relacionados con la planificación financiera y la gestión de patrimonio.

Su relación con George Russell comenzó alrededor de 2020, después de que ambos fueran presentados por un amigo común en Londres. Desde entonces, Carmen se ha convertido en una presencia habitual en los circuitos y ha acompañado al piloto de Mercedes durante buena parte de su ascenso en la máxima categoría del automovilismo. La pareja hizo pública su relación en el Gran Premio de Toscana de 2020 y desde entonces sus apariciones juntos se han convertido en una imagen habitual del paddock. En febrero de 2025 celebraron además cinco años de relación, una fecha que Carmen aprovechó para dedicar unas palabras de cariño al piloto británico a través de sus redes sociales.

Carmen Montero y George Russell

La jerezana también ha ido ganando protagonismo por su actividad en redes sociales. Su perfil muestra una vida marcada por los viajes, la moda, el deporte y diferentes momentos junto a Russell, aunque durante años ha tratado de mantener un perfil relativamente discreto pese a la enorme atención que genera su relación. En los últimos tiempos su presencia ha crecido considerablemente y se ha consolidado como una de las parejas más conocidas del paddock. Además de su trayectoria en el mundo financiero, recientemente ha dado el salto al mundo empresarial con el lanzamiento de Barriers, una marca vinculada al cuidado de la piel.

Carmen también ha estado junto a Russell en algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El propio piloto ha reconocido recientemente la importancia que tiene su pareja en su vida y cómo le ayuda a mantener la estabilidad lejos de los circuitos. En declaraciones recogidas por Motorsport.com, Russell llegó a asegurar que Carmen representa su futuro y que esperaba casarse con ella en algún momento. Sus palabras cobraron ahora un significado especial después de que ambos hayan confirmado oficialmente su compromiso.