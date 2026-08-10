Anne Hathaway sigue su imparable racha de estrenos con ‘El final de Oak Street’ y revoluciona la première con su embarazo

Con las emociones a flor de piel por el embarazo que le hace romper a llorar con cada elogio cariñoso en una entrevista, Anne Hathaway no deja de hacer promoción. A la actriz se le acumulan las películas. Tras El diablo viste de Prada 2, Mother Mary y La Odisea de Christopher Nolan, y en medio de los rumores sobre Princesa por sorpresa 3, la intérprete estrena El final de Oak Street (The End of Oak Street), a la que le seguirá este mismo año Verity: la sombra de un engaño. La actriz ha revolucionado la première de El final de Oak Street con su aparición.

La trama de El final de Oak Street traslada al espectador a un típico vecindario residencial de Estados Unidos para seguir la historia de la familia Platt -Anne Hathaway (Denise), Ewan McGregor (Greg), Maisy Stella (Audrey) y Christian Convery (Brian)-. En medio de su rutina diaria, un inexplicable y violento fenómeno cósmico arranca a la calle Oak Street de su entorno suburbano y la transporta a una ubicación desconocida, habitada por criaturas prehistóricas.

Desconectados del resto de la civilización, los habitantes de esta tranquila comunidad ven cómo sus hogares pasan de ser un refugio seguro a convertirse en frágiles trincheras frente al peligro. El final de Oak Street explora, más allá del escenario de terror, la tensión psicológica y la lucha de una familia que debe permanecer unida en medio del desconcierto absoluto.

La alfombra roja del estreno mundial de El final de Oak Street estuvo acaparada por la presencia de Anne Hathaway, en el Steven J. Ross Theater de Los Ángeles. La actriz lució un impecable atuendo diseñado para la ocasión: una blusa estilo capa en tono azul hielo con una cola larga, combinada con unos vaqueros clásicos. El estilismo le permitió lucir su embarazo, tras haber anunciado meses atrás que espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman.

Su embarazo fue, de hecho, uno de los temas a los que se refirió Anne Hathaway en declaraciones a la prensa, cuando tildó de «extremadamente surrealista» compaginar la maternidad con una agenda repleta de estrenos. El final de Oak Street apunta a posicionarse como uno de los títulos clave de la temporada estival y, de hacer una buena taquilla, se uniría a los éxitos recientes de la actriz, como el esperado reencuentro con Meryl Streep y Emily Blunt en El diablo viste de Prada 2, e incluso a los actuales, con La Odisea, que junto a Spider-Man: Brand New Day está marcando cifras históricas en las salas de cine.

Con un presupuesto estimado en 85 millones de dólares, El final de Oak Street cuenta con la banda sonora de Michael Giacchino y la fotografía de Michael Gioulakis. La película, que se estrena este 14 de agosto, no estuvo exenta de debate tras el lanzamiento de sus primeros avances promocionales en redes sociales, criticados por el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en contenidos complementarios de marketing.