Poveda destapa el ‘pufo’ de Isabel Pantoja con él y le manda un recadito: «Yo me lo gano doblando el lomo»

Miguel Poveda ha hablado sin pelos en la lengua sobre la deuda que Isabel Pantoja todavía mantiene con él, aunque lo ha hecho dejando claro que, pese al dinero pendiente, no existe ningún enfrentamiento personal entre ambos. El cantante ha reconocido que la tonadillera le debe una cantidad que en su día le prestó y que, a día de hoy, no ha recuperado. Una situación que no parece haber roto la relación entre ambos, pero que sí le ha llevado a reivindicar el valor del esfuerzo que hay detrás de su trabajo. «Yo me lo gano trabajando y dejándome esto por ahí, doblando el lomo», ha asegurado Poveda, antes de añadir que, cuando alguien recibe un dinero y puede devolverlo, «lo que tiene que hacer es cumplir».

Las palabras del artista llegan, además, en un momento especialmente delicado para Isabel Pantoja, que vuelve a estar en el centro de la actualidad por sus problemas económicos con Hacienda. La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por la cantante contra las liquidaciones del IRPF correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010, confirmando una deuda superior a los 700.000 euros con la Agencia Tributaria, a la que habría que añadir las sanciones correspondientes. En concreto, las cantidades reclamadas ascienden a 438.045,20 euros por el ejercicio de 2009 y 264.978,75 euros por el de 2010. La resolución considera que determinados ingresos procedentes de conciertos, grabaciones y entrevistas debían atribuirse directamente a Pantoja y no a sus sociedades, al entender que se trataba de servicios de carácter personal.

Tras conocerse este nuevo revés judicial, los representantes legales de la artista emitieron un comunicado para matizar que no se trata de una deuda nueva, sino de una cantidad que Pantoja ya tenía reconocida con Hacienda y que figura en la información pública sobre grandes deudores de la Agencia Tributaria. Su equipo jurídico también ha señalado que dicha cantidad estaría garantizada con otros bienes de su propiedad y que, una vez estudiada la sentencia, serán sus nuevos abogados quienes decidirán si presentan un recurso ante el Tribunal Supremo. En medio de este escenario, la confesión de Miguel Poveda añade un nuevo elemento a la situación económica de la tonadillera: además de sus obligaciones con el fisco, existe también una cantidad pendiente con el artista, que reconoce que no ha cobrado el dinero que en su momento le dejó.

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Poveda no ha querido, sin embargo, hacer de esta cuestión un conflicto público. Preguntado directamente por si espera recuperar la cantidad que Isabel Pantoja le debe, el cantante ha respondido con resignación: «Yo qué voy a cobrar». Sí ha admitido que se trataba de «una buena cantidad», aunque ha evitado revelar la cifra exacta. Y ha querido dejar claro que no se trata de un caso aislado en su vida: «A los amigos, no hay muchos amigos a los que les he dejado dinero que nunca me han pagado, no solamente a esta mujer». Una experiencia que, según él mismo ha reconocido, le ha llevado a tomar una decisión muy clara: «No dejo ni cinco euros, vamos, ni cinco euros». Eso sí, si alguien vuelve a necesitar su ayuda y está en su mano prestársela, asegura que probablemente volverá a hacerlo.

La reflexión de Miguel Poveda va más allá del dinero y tiene que ver con la confianza entre personas. El cantante considera que, si alguien te ayuda en un momento determinado y posteriormente puede devolverte aquello que le prestaste, lo normal es hacerlo o, al menos, reconocer que existe una deuda pendiente. «Has sido amigo, tú te has portado bien, en su momento me lo has dejado, pues ahora te lo devuelvo o por lo menos decirte: ‘Oye, que no me olvido’», ha explicado. En su caso, esa segunda parte tampoco parece haberse producido, aunque Poveda insiste en que no guarda rencor y que su relación con Pantoja no se ha convertido en un enfrentamiento por este motivo.

De hecho, pese a reconocer abiertamente que Isabel Pantoja le debe dinero, Miguel Poveda ha querido salir en defensa de la artista frente a la presión mediática que, a su juicio, lleva soportando durante décadas. «¿Qué novedad es que Isabel Pantoja esté atacada? Pobrecita, desde que era jovencita atacada, una vez con más razón, otra vez sin razón», ha comentado con ironía cuando los periodistas le han preguntado por el nuevo revés de la cantante. Poveda considera que la tonadillera ha cometido errores y que existen cuestiones de su trayectoria que pueden ser legítimamente cuestionadas, pero cree que eso no justifica que se convierta cada polémica en una nueva oportunidad para cargar contra ella. «Es una artista muy grande, es una artista que ha hecho mucho en la copla», ha reivindicado el cantante, que ha marcado una clara diferencia entre la crítica y lo que considera un ensañamiento innecesario. «Está bien que se le critique en su momento cosas que a lo mejor sean más cuestionables, pero ya criticar por criticar me parece un poco de maltrato mediático a veces desmesurado», ha sentenciado.

El artista también ha hablado de Kiko Rivera y del entorno más cercano de Isabel Pantoja, dejando claro que su experiencia personal con ellos siempre ha sido positiva. Aunque reconoce que no sigue de cerca todo lo que ocurre en la familia, ha explicado que conoce al DJ y que, al menos en el trato que tuvo con él, siempre se mostró «muy buen chaval, muy simpático, muy agradable, muy cariñoso». Poveda también mantiene contacto ocasional con otros miembros de la familia y con personas de su círculo de amistades, y ha querido dejar claro que no existe ningún enfrentamiento por su parte: «No tengo nada en contra absolutamente de nadie, ni siquiera de ella, fíjate lo que te digo».

El cantante ha aprovechado además su encuentro con la prensa en la Gala Starlite para pronunciarse sobre sus planes para los próximos meses y sus nuevos proyectos. Poveda atraviesa una etapa mucho más tranquila después de años de no parar. Ha decidido reducir el ritmo de trabajo y disfrutar más de su casa y de esas pequeñas cosas cotidianas que durante mucho tiempo había dejado de lado, aunque continúa con su gira Copla del Querer, con conciertos más espaciados. Su aparición en Starlite refleja precisamente ese momento de mayor calma en el que asegura sentirse «súper a gusto» y feliz con su vida personal.