Isabel Pantoja saca la calculadora y responde a Hacienda: «Los 700.000 euros ya estaban ahí»

Isabel Pantoja ha querido salir al paso de las últimas informaciones sobre sus problemas con Hacienda. Después de que la Audiencia Nacional haya desestimado los recursos presentados por la tonadillera contra las liquidaciones correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010, la artista ha emitido un comunicado para hacer una importante aclaración sobre las cantidades económicas a las que hacen referencia las dos sentencias. Su equipo de comunicación ha querido precisar que los más de 700.000 euros mencionados en las resoluciones judiciales no constituyen una nueva deuda que haya que sumar a la que ya tenía reconocida la cantante con la Agencia Tributaria. «Ante la notificación de dos sentencias judiciales en los litigios mantenidos con la Agencia Tributaria, desde el gabinete de comunicación de Isabel Pantoja queremos precisar lo siguiente: el importe referido en dichas resoluciones forma parte de la deuda que la artista ya mantenía reconocida con la Agencia Tributaria, como este organismo hizo público recientemente en su informe anual», señala el comunicado difundido este miércoles.

La aclaración resulta especialmente relevante después de que la publicación de las sentencias pudiera llevar a pensar que la deuda de Isabel Pantoja con Hacienda se incrementaba ahora en otros 700.000 euros. Las cantidades recogidas en las resoluciones ascienden a 438.045,20 euros correspondientes al ejercicio de 2009 y 264.978,75 euros por el de 2010, lo que supone un total de 703.023,95 euros. Sin embargo, según precisa ahora el entorno de la artista, estas cantidades ya estaban incluidas en la deuda que figuraba como reconocida.

De esta manera, Isabel Pantoja quiere poner freno a cualquier interpretación que implique que la cantante tiene que añadir ahora esos 703.023,95 euros a los aproximadamente 1,27 millones de euros que ya aparecían en la información publicada por la Agencia Tributaria a finales de 2025. El comunicado pretende dejar claro que no se trata de una nueva cantidad independiente, sino de una parte de la deuda que ya constaba oficialmente.

Isabel Pantoja asegura que la cantidad está garantizada

La tonadillera también ha querido hacer referencia a su capacidad para hacer frente a esta situación económica. En este sentido, su equipo ha asegurado que la cantidad económica está garantizada con otros bienes de su propiedad, aunque no ha especificado cuáles son esos activos ni cuál es exactamente su valor. «Dicha cantidad económica se encuentra ya perfectamente garantizada con otros bienes de su propiedad», apunta el comunicado. Una afirmación con la que Isabel Pantoja pretende transmitir que la resolución judicial no supone, al menos según su versión, un nuevo problema económico que no estuviera contemplado dentro de su situación patrimonial.

La reacción de la cantante llega después de que la Audiencia Nacional haya rechazado los recursos que presentó contra las liquidaciones de Hacienda correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010. El conflicto se remonta a los años en los que la artista canalizó parte de su actividad profesional a través de sociedades patrimoniales de las que era accionista. Según el criterio defendido por la Agencia Tributaria y respaldado ahora por la Audiencia Nacional, determinados ingresos procedentes de su actividad artística fueron facturados a través de estas sociedades por debajo de su valor de mercado. Hacienda consideró que esta forma de estructurar la facturación tenía consecuencias sobre la tributación de la cantante en el IRPF.

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La defensa de Isabel Pantoja recurrió las liquidaciones y las sanciones impuestas por la Administración tributaria, cuestionando, entre otros aspectos, que el procedimiento pudiera continuar por considerar que había prescrito. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado sus argumentos y ha avalado el criterio de Hacienda.

¿Recurrirá Isabel Pantoja ante el Supremo?

A pesar del nuevo revés judicial, la batalla entre Isabel Pantoja y Hacienda todavía no ha terminado. Las sentencias de la Audiencia Nacional no son firmes y la artista tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Precisamente sobre este punto también se ha pronunciado su equipo. La cantante ha anunciado que cuenta con un nuevo equipo jurídico, que será el encargado de analizar ahora el contenido de las resoluciones y decidir los próximos pasos. «Una vez sea estudiada la sentencia por el nuevo equipo jurídico de la artista, serán ellos los que valorarán si interponer o no recurso ante el Tribunal Supremo», señala el comunicado.

Por el momento, por tanto, Isabel Pantoja no ha confirmado que vaya a recurrir, pero tampoco da por cerrado el procedimiento. Será su nueva defensa la que determine si existen argumentos para intentar llevar el caso hasta el Supremo y continuar así una batalla con Hacienda que se prolonga desde hace más de una década.

La situación llega, además, después de años especialmente complicados para el patrimonio de la cantante. Isabel Pantoja ha tenido que afrontar diferentes procedimientos judiciales y económicos, entre ellos las consecuencias de su condena por blanqueo de capitales en el marco del caso Malaya, por la que fue condenada a dos años de prisión y al pago de una multa de 1,15 millones de euros.

Uno de los últimos grandes movimientos de su patrimonio fue, precisamente, la venta de Cantora, la finca familiar situada en Medina Sidonia que durante décadas estuvo vinculada a la imagen pública de la artista. La propiedad fue vendida el pasado mes de marzo por alrededor de 1,2 millones de euros, poniendo fin a uno de los capítulos más importantes del patrimonio de la tonadillera. Ahora, tras las sentencias de la Audiencia Nacional, Isabel Pantoja ha querido dejar clara su versión sobre el alcance económico de la resolución. Los más de 700.000 euros a los que hacen referencia los fallos judiciales, según su comunicado, no son una nueva deuda que se suma a la que ya tenía reconocida con Hacienda. La cantidad, asegura su equipo, ya estaba incluida en ella y además se encuentra garantizada con otros bienes de su propiedad.