A Isabel Pantoja le crecen los enanos: Hacienda le reclama otros 700.000 euros

La situación económica de Isabel Pantoja vuelve a complicarse. La Audiencia Nacional ha desestimado los dos recursos que la cantante presentó contra las liquidaciones de Hacienda correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010 y ha avalado reclamaciones que, juntas, superan los 700.000 euros. No se trata, sin embargo, de una deuda que pueda sumarse todavía de manera automática a la que ya figura a su nombre en la lista de grandes morosos: las sentencias todavía no son firmes y la tonadillera tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. Pero el nuevo varapalo judicial permite hacerse una fotografía bastante clara de la delicada situación financiera que arrastra desde hace años.

Las cantidades que están ahora sobre la mesa ascienden exactamente a 438.045,20 euros por el ejercicio de 2009 y 264.978,75 euros por el de 2010. En total, 703.023,95 euros a los que habría que añadir las sanciones derivadas de las irregularidades fiscales detectadas, cuya cuantía no ha trascendido. La Audiencia Nacional considera que la Agencia Tributaria actuó conforme a la legalidad y respalda el criterio del fisco sobre la forma en la que la artista tributó por parte de sus ingresos profesionales.

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El conflicto se remonta a una época en la que la actividad de Isabel Pantoja generaba importantes ingresos a través de diferentes vías. Conciertos, grabaciones discográficas y entrevistas fueron canalizados, según la resolución judicial, mediante sociedades patrimoniales controladas prácticamente en su totalidad por la propia artista. Hacienda consideró que algunos de esos servicios se facturaron por debajo de su valor de mercado, una fórmula que habría permitido obtener una tributación más favorable en el IRPF. La defensa de la cantante intentó demostrar, entre otras cuestiones, que las liquidaciones habían prescrito y cuestionó la valoración realizada por la Administración, pero la Audiencia Nacional ha rechazado sus argumentos.

El dato importante para entender el alcance económico del nuevo revés está en ponerlo en contexto. Isabel Pantoja ya figura en la lista de grandes morosos de Hacienda con alrededor de 1,3 millones de euros de deuda firme, según la última relación publicada por la Agencia Tributaria, correspondiente a las cantidades pendientes a cierre de 2025. Es decir, la cantante ya arrastra una obligación tributaria de más de un millón de euros que sí tiene carácter firme. Si los nuevos 703.023,95 euros terminan siendo confirmados por el Tribunal Supremo, la fotografía cambiaría considerablemente. La deuda firme podría superar entonces los dos millones de euros, sin contar las sanciones asociadas a los procedimientos. No significa que Isabel Pantoja tenga en este momento una deuda firme superior a esa cantidad, pero sí que existe un frente judicial que podría elevar de manera notable la factura que mantiene abierta con el fisco.

La diferencia entre ambas cifras resulta fundamental. Los aproximadamente 1,3 millones que aparecen en el listado de morosos son deuda firme, mientras que los más de 700.000 euros avalados ahora por la Audiencia Nacional se encuentran todavía pendientes de que termine la vía judicial. Pantoja puede recurrir en casación y será el Supremo quien determine si confirma definitivamente el criterio de la Audiencia. Por tanto, el escenario económico puede empeorar, pero todavía no es definitivo.

Cantora ya es historia

A esta situación hay que sumar un historial de problemas económicos y judiciales que ha condicionado el patrimonio de la cantante durante más de una década. Su condena por blanqueo de capitales en el marco del caso Malaya supuso otro duro golpe a sus finanzas. Pantoja fue condenada a dos años de prisión y al pago de una multa de 1,15 millones de euros, además de las consecuencias patrimoniales derivadas de aquel procedimiento. Desde entonces, Hacienda ha mantenido abiertos diferentes frentes de reclamación y ha llegado a actuar sobre bienes de la artista. Uno de los casos más simbólicos fue Cantora, la finca familiar situada en Medina Sidonia, en Cádiz, que durante años estuvo estrechamente vinculada a la imagen pública y al patrimonio de la cantante. La propiedad fue finalmente vendida el pasado mes de marzo por alrededor de 1,2 millones de euros.

La venta de Cantora resulta especialmente significativa al analizar la evolución de su patrimonio. La finca no era simplemente uno de sus bienes más conocidos, sino uno de los grandes activos asociados a su nombre. Su salida del patrimonio puede aportar liquidez y permitir afrontar determinadas obligaciones, pero también supone desprenderse de una propiedad de enorme valor económico y sentimental después de años en los que estuvo condicionada por los problemas con Hacienda.

Y es precisamente aquí donde aparece una de las claves de la situación financiera actual de Isabel Pantoja: no basta con hablar de cuánto dinero debe, sino también de cómo ha cambiado su patrimonio y de la capacidad que tiene para hacer frente a esas obligaciones. Una deuda superior al millón de euros puede tener un impacto muy diferente dependiendo de los activos, ingresos y liquidez disponibles. En el caso de la tonadillera, la venta de Cantora demuestra que ha tenido que poner en circulación uno de sus bienes más importantes, mientras las reclamaciones fiscales continúan abiertas.

Tampoco hay que olvidar que las cantidades que reclama Hacienda corresponden a ejercicios fiscales de hace más de quince años. El hecho de que sigan generando litigios en 2026 demuestra la enorme duración de esta batalla entre la artista y la Agencia Tributaria. Ahora, además, aparece un nuevo escenario: Pantoja tendrá que decidir si lleva el conflicto hasta el Tribunal Supremo para intentar frenar definitivamente estas reclamaciones. Por el momento, la cantante no está oficialmente obligada a pagar los más de 700.000 euros como una deuda firme derivada de estas dos sentencias. Pero el fallo de la Audiencia Nacional supone un nuevo revés y deja en una posición complicada a una artista que ya tiene una deuda tributaria firme de alrededor de 1,3 millones de euros.

La fotografía económica, por tanto, es clara aunque todavía no definitiva: más de un millón de euros de deuda firme con Hacienda, otros 703.000 euros pendientes de resolución definitiva, sanciones cuya cuantía no se ha hecho pública y un patrimonio que ha sufrido importantes movimientos en los últimos años. Si el Supremo confirma las liquidaciones de 2009 y 2010, Isabel Pantoja podría enfrentarse a una factura fiscal que supere los dos millones de euros. Y ahí estará la verdadera dimensión del problema: no solo en lo que debe, sino en cuánto patrimonio e ingresos tendrá disponibles para hacer frente a una deuda con Hacienda que lleva años creciendo y que todavía está lejos de haber escrito su último capítulo.