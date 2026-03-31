La venta de Cantora dinamita la tregua de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: ingresa sólo 200.000€ de 4 millones

Cuando la firma de la paz entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parecía estar más cerca que nunca, los detalles sobre la venta de Cantora revelados en el especial El precio de, en Telecinco, han dinamitado la tregua entre madre e hijo. El DJ habría orquestado la ruinosa operación a espaldas de su madre, con una de las enemigas de la tonadillera, su ex manager Begoña Gutiérrez. El hijo de la cantante se puso en contacto con ésta a la desesperada, presionado por la deuda, según el programa.

La emblemática finca que Francisco Rivera Paquirri dejó en herencia ha vuelto a ser motivo de ruptura entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, casi seis años después de que el DJ contara en noviembre de 2020 que su madre le había engañado, en Cantora, la herencia envenenada.

Según ha confesado Begoña Gutiérrez, en realidad el acercamiento que en las últimas semanas se había producido entre madre e hijo, con el DJ incluso dedicando una canción a la tonadillera, respondía al «interés» puro y duro, y nunca le contó que estaba utilizando sus servicios como intermediaria para sacar adelante la venta de Cantora.

La finca más famosa de la prensa rosa española, ubicada en Cádiz, estaba tasada en cuatro millones de euros y sobre ella pesa una deuda de 2,2 millones, de ahí las complicaciones para encontrar un comprador. Pero la ex manager de la cantante lo ha gestionado junto a dos expertos en este tipo de operaciones y el despacho de abogados del DJ, y han encontrado un comprador para la deuda. Se trata de un inversor libanés que firmó el pasado 11 de febrero.

Pese a la desesperación de Kiko Rivera por quitarse de encima la ruinosa finca, el hijo de la artista ha paralizado la operación, tal y como explicó Begoña Gutiérrez. «Temo que su madre lo esté utilizando otra vez. Sólo quiere quedarse con la herencia de su hijo y no le pertenece a ella, lo ganó Paquirri con su sangre en el ruedo», indicó, además de matizar que Kiko, «después de hablar con su madre, ha pedido unos días para reflexionar».

La idea es que el inversor libanés pague en impuestos 1,1 millón más para cancelar la deuda. Kiko Rivera ingresaría por la venta unos 200.000 euros brutos, limpios de cargas y deudas. Así, «Kiko ahora no es deudor de Cantora, sino garante de su madre», detalló Begoña Gutiérrez: «Él me llamó y me pidió que iniciara la gestión a sus espaldas porque ella lo había hecho primero. Isabel se lo encargó a un promotor canario, a espaldas de su hijo, pero su oferta fue muy inferior a la nuestra».

El precio de… Cantora también rescató a históricos satélites de la Pantoja, como Pepi Valladares. La ex asistenta doméstica de la tonadillera relató que la artista le ofreció un chiringuito de playa como «testaferra», además de repetir, como en otras apariciones, que cuando la policía se personó en casa de la cantante ésta le hizo un gesto para que cogiera el bolso y ocultara dinero.

El programa también contó con el testimonio de Carlos Corbacho, un trabajador de Isabel Pantoja al que hicieron residente en Gibraltar, aseguró, para que hiciera viajes en los que llevaba dinero que la artista cobraba en metálico para cambiarlos a libras. Cifró la cantidad total que llegó a transportar en unos 10 o 15 millones de euros.