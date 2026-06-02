La psicología desmiente el mito: la mayoría de los jóvenes de los años 1950 y 1960 no se casaban por amor, sino que necesitaban marcharse de casa

Durante décadas, el imaginario colectivo ha repetido que en los años 1950 y 1960 los jóvenes se casaban por amor. Sin embargo, distintas corrientes psicológicas y sociológicas cuestionan ese relato y apuntan a una realidad mucho más compleja: décadas atrás, el matrimonio «funcionaba» como una estrategia social y económica para abandonar el hogar familiar. Durante la posguerra, la estructura familiar en España era extremadamente rígida y ni siquiera se contemplaba la posibilidad de independizarse antes de casarse. En este contexto, el matrimonio era una «vía de escape» para alcanzar cierta autonomía y construir una vida propia.

Para entender este fenómeno hay que situarse en el contexto de la posguerra. Los años 50 y 60 estuvieron marcados por una fuerte reconstrucción económica, pero también por normas sociales muy estrictas. El modelo familiar dominante era el de familia nuclear tradicional: padre proveedor, madre ama de casa e hijos que permanecían bajo la autoridad parental hasta el matrimonio. Para muchos jóvenes, especialmente mujeres, el matrimonio se convertía en la única vía legítima para independizarse.

¿Por qué se casaban los jóvenes de 1950 y 1960?

A mediados del siglo XX, las mujeres estaban fuertemente condicionadas por expectativas sociales relacionadas con el matrimonio y la maternidad, y modelo dominante era muy claro: matrimonio a una edad temprana, hijos, vivienda familiar y roles de género definidos. Desde el punto de vista psicológico, esta estructura hacía que las decisiones fueran puramente normativas.

Otro elemento clave que explica por qué los jóvenes de 1950 y 1960 se casaban tan pronto era la economía. En muchas ciudades, alquilar o comprar una vivienda sin estar casado era inviable, lo que reforzaba la idea del matrimonio como requisito previo para crear un hogar. La independencia no era solo emocional o social, sino también material.

El libro «Cortesía y buenos modales», de María Adela Oyuela, publicado por la Compañía General Fabril Editora en 1956 explica en qué consistía la dote: «Una de las costumbres totalmente abandonadas y arcaicas es la relativa a la dote que en otro tiempo debía aportar toda muchacha que pretendiera contraer matrimonio. Más adelante, pero siempre dentro del mismo orden de cosas, este punto de vista interesado y práctico se manifestó en la preocupación mal disimulada por la posición económica de sus padres. Todavía subsisten en nuestra sociedad vestigios de una época en la cual «casarse bien» equivalía a hacerlo con el hijo o la hija de una familia pudiente».

A partir de los años 70, este modelo comenzó a transformarse. La incorporación de la mujer al mercado laboral y los cambios culturales asociados a los movimientos sociales modificaron profundamente la forma de entender las relaciones de pareja. El análisis psicológico e histórico no busca desvalorizar los matrimonios de los años 50 y 60, sino contextualizarlos.

Felicidad en pareja

Elaine Spaulding y Arthur Aron se conocieron a finales de los 60 y se «enamoraron profundamente». Hoy, Arthur tiene 79 años y Elaine 80, y su historia de amor ha superado más de cinco décadas de convivencia. En una conversación reciente con CNN, la pareja ha reflexionado sobre su propia experiencia y sobre lo que, según ellos, ha permitido que su relación perdure durante tanto tiempo.

Para Elaine y Arthur, uno de los grandes errores que cometen muchas parejas a lo largo del tiempo es, precisamente, no escucharse de forma adecuada. «Uno de nosotros habla durante cinco minutos y la otra no la interrumpe, no dice ni una palabra, solo escucha», explica Elaine. «Puedes tomar notas si no estás de acuerdo, pero no puedes decir nada». Acto seguido, deciden posponer la discusión durante 24 horas para retomarla más adelante, cuando el enfado haya disminuido: «Lo que pasa es que te ves obligado a ver cuánto dolor le estás causando a la otra persona. Cuando enfrentas el dolor que estás causando, entonces realmente te hace pensar en lo que estás haciendo y si quieres seguir haciéndolo».

Edad media de matrimonio

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 los hombres contrajeron matrimonio con una media de 39,8 años, mientras que las mujeres lo hicieron a los 37,2. Estas cifras muestran un cambio muy claro en la evolución social del matrimonio en España, sobre todo si se comparan con décadas anteriores. Para contextualizarlo, en 1980 la edad media al casarse era de 25,5 años.

Por comunidades autónomas, la edad media de matrimonio en 2024 fue: Andalucía (38,00), Aragón (38,23), Asturias, Principado de (38,79), Balears, Illes (39,18), Canarias (40,30), Cantabria (38,96), Castilla y León (37,85), Castilla-La Mancha (37,51), Cataluña (39,75), Ceuta (34,97), Extremadura (37,15), Galicia (38,48), Madrid, Comunidad de (38,37), Murcia, Región de (37,50), Navarra, Comunidad Foral de (38,22), País Vasco (39,05), Rioja, La (37,19), Comunidad Valenciana (38,46) y Melilla (35,17).

En 2005, más de una decena de países europeos (como Suecia (34,7 años), Alemania (32,6) o Reino Unido (31,7)) ya presentaban una edad media del primer matrimonio masculino superior a la de España, que entonces se situaba en 31,5 años. Sin embargo, en apenas dos décadas, la tendencia en España ha cambiado de forma muy notable, hasta el punto de superar a varios de estos países en la actualidad.