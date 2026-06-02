Fernando Alonso vuelve a demostrar que su pasión por los automóviles va mucho más allá de los circuitos. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha incorporado a su espectacular colección uno de los coches más exclusivos y deseados del planeta: el Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, una pieza única valorada en más de 10 millones de euros. El piloto español ha sido visto recientemente conduciendo esta auténtica obra de arte por las calles de Mónaco, despertando la admiración de aficionados y expertos del motor. No es para menos. Se trata de un vehículo del que sólo existe una unidad en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los automóviles más exclusivos jamás fabricados.

Una pieza única valorada en más de 10 millones

El Pagani Zonda Diamante Verde fue fabricado en 2017 y permaneció durante años esperando al comprador adecuado. Finalmente, Fernando Alonso ha sido quien se ha llevado esta joya automovilística, cuyo valor estimado supera los 10 millones de euros, una cifra que lo sitúa entre los coches más caros del mundo. La unidad fue puesta a la venta por la firma especializada alemana Mechatronik y apenas había recorrido unos 800 kilómetros, por lo que se encontraba prácticamente nueva.

Su exclusividad no se limita únicamente al número de unidades producidas. El Diamante Verde cuenta con una carrocería de fibra de carbono vista acabada en un tono verde muy especial que cambia de intensidad y reflejos según la luz del día. Un efecto visual que convierte al coche en una auténtica escultura en movimiento.

Un motor V12 que desafía los tiempos modernos

Bajo su espectacular diseño se esconde uno de los elementos más admirados por los amantes de los deportivos clásicos: un motor V12 atmosférico AMG de 7.3 litros. Este impresionante propulsor desarrolla 760 caballos de potencia, ofreciendo unas prestaciones extraordinarias y un sonido considerado por muchos especialistas como uno de los mejores jamás producidos por un automóvil de carretera. En una industria cada vez más dominada por la electrificación y las ayudas electrónicas, el Diamante Verde representa la esencia más pura del automovilismo: potencia, mecánica y emociones sin filtros.

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El rey del garaje de Fernando Alonso

La colección de vehículos del piloto asturiano es una de las más envidiadas del mundo. En ella destacan modelos tan exclusivos como el Mercedes CLK GTR, el Aston Martin Valkyrie, el Lamborghini Sián FKP 37 o el mítico Ferrari F40.

Sin embargo, la llegada del Pagani Zonda Diamante Verde eleva aún más el nivel de un garaje que parece sacado de un museo del automóvil. Su valor millonario, su exclusividad absoluta y su historia lo convierten en la auténtica joya de la colección.