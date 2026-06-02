Nuevo tráiler de ‘El final de Oak Street’: Anne Hathaway y Ewan McGregor lideran el caos jurásico de su vecindario

Si fuese un poco fiel a la herencia lógica del cine de Steven Spielberg, el último tráiler de El final de Oak Street debería habert tenido más cuidado al mostrar a los principales enemigos de la familia Platt. La promoción de la cinta liderada por Anne Hathaway y Ewan McGregor no esconde en ningún momento la legión de diferentes dinosaurios a los que estos personajes deberán hacer frente si quieren sobrevivir. Porque como si de un misterioso fenómeno cósmico se tratase, todo su vecindario se ha trasladado a un lugar desconocido. ¿Conseguirán volver a casa? Lo que parece claro, a juzgar por este nuevo material promocional, es que esta es la aventura con más presupuesto de David Robert Mitchell y, sin duda, su trabajo más comercial hasta la fecha.

Ocho años después de su incomprendida Lo que esconde Silver Lake, Robert Mitchell pasa de hablarnos desde un tono parecido al de David Lynch y el Hitchcock más psicoanalítico a un producto que firma la productora de J. J. Abrams, Bad Robot. El primer adelanto, publicado a finales de marzo, ya nos presentaba a los protagonistas. Pero aquel tráiler dejaba bastante más a la imaginación, jugando con la incertidumbre y el misterio. Estas recientes imágenes de la producción de Warner Bros. son una exhibición constante de las gigantescas y mortales criaturas a las que se tendrán que enfrentar los Platt.

Por el momento no encontramos ni un mínimo del sesgo autoral de un director que nos dejó con la boca abierta en 2014 gracias a la terrorífica It Follows. ¿Esconde la historia algún significado oculto o simplemente estamos ante una clásica trama de supervivencia familiar? Las coletillas de humor y la clara exhibición comercial siguen sintiéndose como un encargo y no tanto como un producto personal de Mitchell, a pesar de que el propio realizador es quien firma el guion original de El final de Oak Street.

Nuevo tráiler de ‘El final de Oak Street’

Summer Ends on Oak Street. THE END OF OAK STREET, only in theaters and IMAX August 14, with Special Visual Effects and Animation by Industrial Light & Magic.#EndofOakStreet #FilmedforIMAX pic.twitter.com/2p2JOPq4hC — Industrial Light & Magic (@ILMVFX) June 1, 2026

La cinta es el primer trabajo del cineasta norteamericano con un estudio. Este reciente adelanto parece hablarnos desde el puro espectáculo en una cartelera de agosto que no tendrá demasiados estímulos comerciales. La sinopsis oficial compartida por Warner es la siguiente:

«Tras un misterioso evento cósmico que arranca Oak Street de los suburbios y transporta su vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt pronto descubre que su supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se adaptan a un entorno ahora irreconocible».

Junto a la presencia estelar de Hathaway y McGregor, el filme concentra en su reparto secundario a Maisy Stella y Christian Convery como los otros dos miembros restantes de la familia y a Chris Coy, P.J. Byrne, Bethany Anne Lind y Andrea Frankle completando el elenco.

La banda sonora original corre a cargo de Michael Giacchino, un habitual de las producciones de Abrams, mientras que en el tratamiento de la imagen, Mitchell vuelve a acudir a su director de fotografía de confianza, Mike Gioulakis.

¿Cuándo llega a los cines españoles?

El final de Oak Street estará disponible en las salas de cine españolas a partir del próximo 14 de agosto. Una ventana del calendario estival en la que sus grandes rivales no llegarán hasta varios días después, con el estreno el día 21 de Insidious: Fuera del más allá y de La constelación del perro de Ridley Scott, programada para estrenarse el 26 de agosto.