Anne Hathaway es una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Podríamos decir también que del momento, pero cierto es que la estadounidense nunca pasa de moda. A lo largo de su trayectoria en el cine, la intérprete ha acumulado numerosos éxitos. Sin embargo, su papel protagonista en El diablo viste de Prada marcó un antes y un después en su carrera. ¿El motivo? Su impacto en el mundo de la moda y del lujo.

Ahora mismo, y debido a la promoción de la segunda parte de la película que rodó con Meryl Streep hace dos décadas, todos los ojos están puestos en Hathaway, que, en las últimas horas, ha protagonizado una divertida estampa relacionada con el mundo del fútbol, del que es fanática.

Anna Hathaway: de la Met Gala al estadio

No es ningún secreto que Anne Hathaway es una gran fan del deporte y, sobre todo, del fútbol. La actriz americana está viviendo unas semanas cuando menos intensas marcadas por la promoción de El diablo viste de Prada 2 y por su invitación a la Met Gala, en la que desfiló por las famosas escaleras del Metropolitano con un vestido personalizado de Michael Kors.

Más allá de responder a sus compromisos, hay una cita que la actriz no se ha perdido y que estaba bloqueada en su calendario —y que nada tiene que ver con el cine o con la moda—. A través de sus redes sociales, la intérprete ha publicado un divertido vídeo en el que ha mostrado su lado más futbolero.

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Más natural que nunca, Hathaway ha compartido un vídeo en el que aparece cantando el himno del Arsenal, que el pasado martes 5 de mayo eliminó al Atlético de Madrid en su clasificación a la final de la UEFA Champions League. Sin embargo, y más allá de lo curioso que es que la actriz se sepa al pie de la letra el himno de su equipo, es que se ha bajado de sus tacones de Prada para ponerse la camiseta del club del que es fanática.

No es esta la primera vez que la americana muestra abiertamente sus preferencias en el mundo del fútbol. Recientemente, Hathaway explicó la razón por la que es hincha del Arsenal, pese a ser de Estados Unidos y no de Inglaterra: «Había un equipo llamado Los Invencibles. Y estaba quizás el mejor jugador de todos los tiempos, Thierry Henry, jugando y mi padre estaba viendo ese partido y James McAvoy se lo estaba narrando. Mi padre dijo: ‘Ya está, soy aficionado del Arsenal’. Y una vez que alguien de tu familia declara un equipo, toda la familia se convierte a ese equipo».