El clan Ortega Mohedano revivió el pasado 1 de junio una fecha que quisieran borrar en su calendario: la muerte de Rocío Jurado. Desde entonces, nada ha sido igual en esta familia, pues desde entonces han sido protagonistas de una ruptura que, dos décadas después, sigue copando titulares. Por un lado se encuentra Rocío Carrasco y, en el otro bando, Ortega Cano -viudo de La más grande- y sus dos hijos: Gloria Camila y José Fernando —además del resto de miembros, como Rosa Benito e incluso Rocío Flores, hija de Carrasco—.

Además, la polémica en esta conocida estirpe creció a raíz de un documental en el que Rocío Carrasco rompió su silencio y que puso a cada uno de sus familiares en una situación muy complicada —ya que no les dejó en un buen lugar—. La mujer de Fidel Albiac, además de contar por primera vez su versión sobre los presuntos malos tratos que había recibido por parte de su exmarido y padre de sus hijos, desenmascaró al resto del clan, de los que dijo que se habían aprovechado y mucho de su madre.

Ahora, Carrasco ha vuelto a sentarse en un programa de radio. Lo ha hecho de la mano de Isabel Gemio en El último tren, donde ha dejado numerosos titulares que, sin lugar a dudas, volverán a encender a esta conocida familia.

Las pullas de Rocío Carrasco a su familia

Dos décadas después de la muerte de Rocío Jurado, su recuerdo sigue tan presente como el primer día. Y precisamente cuando se cumplen 20 años de la desaparición de la artista, su hija, Rocío Carrasco, ha reaparecido en el programa de Isabel Gemio para compartir algunas de las reflexiones más personales sobre la ausencia de la cantante, dejando además entrever que prepara un homenaje que podría eclipsar cualquier otro realizado hasta ahora.

Lejos de los grandes actos públicos, Carrasco ha reconocido que el 1 de junio sigue siendo una fecha especialmente complicada. «La echo de menos todos los días, no solo el 1 de junio. Pero es verdad que el día 1 no es un día fácil. La gente te llama, te escribe… No es que me encierre en casa, pero a mí de normal me gusta estar tranquila. Ese día lo estoy un poco más», confesó.

A pesar del dolor que permanece intacto, la hija de la más grande destacó que el legado de Rocío Jurado continúa más vivo que nunca gracias al cariño del público. «La gente que la nombra, la oye, canta sus canciones o las versiona son los responsables de que esté más viva que nunca, como si no se hubiese ido», aseguró emocionada.

Sin embargo, una de las declaraciones que más atención ha despertado ha sido la relacionada con el documental que prepara sobre su madre. Lejos de dar detalles concretos, Carrasco dejó una frase cargada de significado: «Siempre estamos a tiempo de homenajes, nos queda un año». Un comentario que muchos interpretan como la antesala de un gran proyecto con el que pretende rendir tributo a la artista y que podría convertirse en el homenaje definitivo a su figura.

Durante la entrevista, Rocío también habló del duelo y de las enseñanzas que recibió de su madre. «Me quita responsabilidad porque ella vuela sola. El duelo está intacto, lo que pasa es que aprendes a vivir con ello. Me crió en la honestidad, la sinceridad y la lealtad. Se convierten en lecciones de vida», explicó.

La colaboradora recordó además la infancia feliz que vivió junto a sus padres. «He crecido rodeada de amor por todos los sitios. He sido la niña más feliz y soy el ser humano que soy, mejor o peor, por ellos», afirmó. Pero hubo una reflexión especialmente significativa cuando abordó el concepto de familia. «La vida me ha enseñado que soy de familia elegida. Mi madre me comprendería en esta situación. Nunca hubiera pasado nada», señaló, en una frase que muchos interpretan como una nueva referencia a la fractura que mantiene desde hace años con parte de su familia mediática.

Las palabras de Carrasco llegaron después de que Isabel Gemio recordara cómo, con el paso del tiempo, la atención pública se desplazó en muchas ocasiones de la obra de Rocío Jurado hacia las disputas familiares. «Se habló más de miembros de su familia que se convirtieron en protagonistas cuando por el bien de su obra deberían ser secundarios», apuntó la periodista.

Veinte años después de la muerte de Rocío Jurado, el debate sigue abierto. Lo que parece indiscutible es que su hija continúa reivindicando el legado de la artista desde una posición cada vez más firme. Y, a tenor de sus palabras, todo apunta a que el homenaje más ambicioso aún está por llegar.