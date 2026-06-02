Ni Bezoya ni Cabreiroá: ésta es la única marca de agua que no tiene microplásticos

Durante años, el agua embotellada ha sido sinónimo de seguridad. Frente a la del grifo, muchos consumidores la han percibido y todavía lo hacen, como una opción más controlada, más limpia o, simplemente, más fiable. Esa idea ha sostenido un consumo muy elevado en España, donde cada persona supera ampliamente los 100 litros al año. Sin embargo, en los últimos tiempos esa confianza empieza a tambalearse ya que comienzan a surgir estudios y análisis sobre el riesgo de beber agua embotellada debido a la presencia de microplásticos.

Puede que hace años atrás al escuchar términos como microplásticos o nanoplásticos pensáramos en dos conceptos casi desconocidos pero lo cierto es que se han acabado convirtiendo en una preocupación real para los consumidores, y sobre todo, dentro de la comunidad científica ya que se están encontrando en elevadas cantidades dentro del agua embotellada. De hecho, un reciente análisis realizado sobre cientos de muestras vendidas en España deja un dato especialmente llamativo y es que sólo una marca de agua de un total de 280 analizadas se ha librado de la presencia de microplásticos. Una excepción que, lejos de tranquilizar, abre un debate mucho más amplio sobre lo que consumimos a diario.

Ni Bezoya ni Cabreiroá: esta es la única marca de agua que no tiene microplásticos

Durante años, muchas personas han elegido determinadas marcas pensando que ofrecían algo más que agua. De hecho, había una idea bastante extendida por el hecho de elegir agua embotellada, pensando que sería más pura. Sin embargo, los últimos estudios están empezando a poner en duda esa percepción. Todo ha surgido a partir de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona junto al CSIC y el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el que se analizaron 280 muestras de agua embotellada vendida en España. El resultado no deja demasiado margen ya que en casi todas aparecieron restos de microplásticos.

De hecho, sólo una de las muestras no presentaba estas partículas pero hay un detalle importante y es que el estudio no señala cuál es esa marca. Es decir, el consumidor no tiene forma de identificarla al comprar.

Qué hay realmente dentro de las botellas

Más allá de que se diga o no la marca, los datos ayudan a entender mejor el problema. En cada litro de agua se detectaron, de media, unos 240.000 fragmentos de plástico. No todos son iguales, y ahí está una de las claves. Por un lado están los microplásticos, que llevan tiempo estudiándose. Por otro, los nanoplásticos, mucho más pequeños.

Son prácticamente invisibles, pero también más fáciles de incorporar al organismo ya que según los investigadores, estos últimos son los más numerosos y no es algo puntual ni aislado, sino que es una presencia que se repite en la mayoría de muestras, aunque sólo pueda detectarse con técnicas bastante avanzadas.

El origen del problema está en en el propio envase

Uno de los aspectos más claros que señala el estudio es el origen de estas partículas. En muchos casos, proceden del propio envase. El plástico PET, habitual en las botellas, puede liberar fragmentos con el uso, especialmente cuando se somete a calor, presión o manipulación. Pero no es el único foco ya que también se han detectado residuos de otros materiales, como el nailon, que podrían estar relacionados con los filtros utilizados durante el proceso de embotellado. Esto apunta a una conclusión incómoda: el problema no está únicamente en el contenido, sino en todo el sistema que lo rodea.

Aditivos plásticos: el otro factor que preocupa

Aunque una muestra concreta no presente microplásticos detectables, eso no significa que esté completamente libre de compuestos derivados del plástico. El estudio identificó hasta 28 tipos distintos de aditivos en las muestras analizadas. Estas sustancias se utilizan para mejorar las propiedades del material, pero algunas ya están bajo sospecha por su posible impacto en la salud. Se han relacionado con alteraciones metabólicas y con la presencia de residuos plásticos en diferentes partes del cuerpo humano.

En este punto, la discusión deja de centrarse únicamente en las partículas visibles y se amplía a un conjunto más complejo de elementos.

Un consumo diario que acaba acumulando

En términos absolutos, la cantidad de micro y nanoplásticos detectada puede parecer reducida. Se sitúa en torno a los 359 nanogramos por litro. Sin embargo, el problema no se mide en un solo día ya que si se tiene en cuenta un consumo habitual de dos litros diarios, la cantidad acumulada a lo largo de un año puede alcanzar los 260 microgramos. Una cifra que, sin ser alarmante de forma inmediata, plantea interrogantes sobre su efecto a largo plazo.

La investigación en este campo sigue en marcha y todavía no hay conclusiones definitivas. Pero la tendencia apunta a una mayor atención sobre estos compuestos.

El agua embotellada ha sido durante mucho tiempo una elección casi automática. Sin embargo, los datos que están saliendo en los últimos años invitan a introducir matices. El hecho de que prácticamente todas las muestras contengan microplásticos y que todas incluyan aditivos cuestiona esa idea de pureza absoluta que se ha asociado a este producto. De todos modos, no es cuestión de generar alarma, sino de entender mejor qué se consume. Porque incluso en algo tan básico como el agua, la información disponible hoy es muy distinta a la de hace apenas unos años. Y eso, inevitablemente, cambia la forma en la que miramos hacia este producto y tal vez haga que más de uno se replantee qué hacer para poder consumir agua embotellada sin tanto riesgo.