David Rodríguez, muy cómplice con otra mujer (que no es Anabel Pantoja) por las calles de Córdoba

David Rodríguez, actual pareja de Anabel Pantoja y padre de su hija, ha sido fotografiado con otra mujer mientras paseaban por las calles de Córdoba compartiendo una gran complicidad que no ha pasado desapercibida. Así lo ha contado en exclusiva Marta Riesco en El Sótano —el programa presentado por Alba Carrillo en TEN—, donde la periodista ha mostrado las fotografías en las que aparece el fisioterapeuta junto a esta misteriosa chica de pelo rubio.

«Yo el 10 de mayo recibo un mensaje de unas seguidoras mías que están en Córdoba. Me cuentan que el 2 de mayo se encuentran a David con esta chica, solos, sin la presencia de un grupo de amigos a su alrededor», comenzaba a explicar Riesco. Asegura que posee 4 o 5 fotos de este encuentro, pero que, por respetar la privacidad de la chica, ha preferido sacar a la luz solo la que aparece ella de espaldas, para así mantener su identidad, al menos por ahora, bajo el anonimato.

RIEXCLUSIVA: David pillado por las calles de Córdoba con una chica con mucha complicidad.#ElSótano01J pic.twitter.com/MK1zfKgyND — TEN TV (@TENtv) June 1, 2026

Por otro lado, Riesco también ha destacado que, según sus informaciones, se puede decir, sin miedo a la equivocación, que estuvieron muy cómplices durante el paseo por la ciudad natal del mencionado. «He sido prudente a la hora de sacar las fotos porque, al final, no podemos decir nada más que David está paseando con esta chica por Córdoba. […] Pero hay complicidad y también podemos garantizar que en ese momento, Anabel no estaba ahí con él», señalaba. Añadía que tenía constancia de que varios compañeros de profesión no habían querido sacar las fotografías por su estrecha relación de amistad con la sobrina de la tonadillera, pero, en su caso, considera que tampoco se puede decir que signifiquen un nuevo romance — aunque lo cierto es que tampoco lo descartaría—.

Sea como fuera, sin duda se trata de unas fotografías que han llamado la atención de propios y extraños. Y más si se tiene en cuenta que han salido publicadas tan solo unos días después de conocerse el informe final del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas sobre el caso de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La menor fue ingresada en el hospital en enero de 2025 y la lesión que presentaba no encajaba con la versión que ofrecían sus progenitores. Es por ello por lo que, con la intención de esclarecer los hechos, se abrió una investigación judicial por presunto maltrato infantil. Ahora, los forenses han concluido el informe de lesiones y han apuntado a que la pequeña habría sufrido lesiones de origen violento, compatibles con un episodio de sacudida brusca, similar al denominado síndrome del niño sacudido.

Según dicho documento, el origen de las lesiones se situaría el 9 de enero de 2025, justo en un intervalo de tiempo en el que la menor habría permanecido a solas con su padre en el centro comercial de la zona de Puerto Rico, en Gran Canaria. Unos datos que, sumados a estas fotografías junto a otra mujer que no es Anabel Pantoja, han situado en el centro del huracán mediático a David Rodríguez.